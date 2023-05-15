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بنوم بنه: رفضت الهيئة الانتخابية في كمبوديا الإثنين تسجيل حزب المعارضة الرئيسي وأبرز منافس لرئيس الوزراء هون سين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان إن حزب "ضوء الشموع" المعارض فشل في تقديم وثائق معينة ولذا لن يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المقررة في 23 تموز/يوليو المقبل.

ويحكم هون سين أحد أقدم القادة في العالم كمبوديا بقبضة حديد. ويتهمه منتقدوه ومنظمات غير حكومية بأنه يستخدم النظام القضائي لسحق معارضيه.

ويعد حزب "ضوء الشموع" المنافس الوحيد الفعلي لحزب الشعب الكمبودي الحاكم الذي يتزعمه سين.

وأعلن الحزب أنه سيستأنف هذا القرار أمام المجلس الدستوري خلال خمسة أيام، بحسب ما قال المتحدث باسمه كيمسور فيريث لوكالة فرانس برس.

وأكد المتحدث أن هذا المنع "غير معقول لأننا نتمتع بتأييد شعبي قوي" مؤكدا أن "من الصعب على كمبوديا السير على طريق الديموقراطية التعددية في حال لم نتمكن من المشاركة في الانتخابات".

وسجل نحو 9,7 ملايين كمبودي اسماءهم لانتخاب 125 نائباً في البرلمان.

الخصم الوحيد

وتؤكد مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن هون سين قلص الحريات الديموقراطية واستخدم المحاكم ضد خصومه السياسيين.

واتهم زعيم المعارضة كيم سوخا بالتخطيط لمؤامرة مع عملاء أجانب للإطاحة بالحكومة، وحكم عليه بالسجن 27 عاماً بعد إدانته بتهمة الخيانة في آذار/مارس ووضع في الإقامة الجبرية.

وبعد شهرين من اعتقال كيم سوخا في 2017 حلت المحكمة العليا في كمبوديا حزبه الذي كان يعتبر الخصم الوحيد لحزب الشعب الكمبودي الحاكم.

بعد ذلك فاز حزب هون سين بجميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 في 2018.