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هيروشيما (اليابان): وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الى اليابان حيث سيشارك من الجمعة الى الاحد في قمة لقادة مجموعة السبع في هيروشيما (غرب)، تاركا وراءه بشكل مؤقت المفاوضات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين الأميركي.

هبطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" حوالى الساعة 16,00 (7,00 ت غ) في قاعدة ايواكوني الأميركية على بعد حوالى 40 كلم من هيروشيما. سيجتمع الرئيس الأميركي مساء مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.