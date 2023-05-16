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واشنطن: لا يزال الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم السفر إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع الأربعاء، لكن البيت الأبيض يجري "إعادة تقييم" لبرنامج جولته في آسيا والمحيط الهادئ المخطط لها، وفقًا لمتحدث باسمه.

بايدن الذي يجري مناقشات صعبة جدًا مع معارضيه الجمهوريين لتبديد مخاطر التخلف عن السداد، كان ينوي بداية زيارة بابوا غينيا الجديدة ثم أستراليا.