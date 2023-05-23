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إيلاف من الرباط:أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي،الاثنين،بأن حوالي 8 ملايين مغربي خفضوا استهلاكهم من الكهرباء بين نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية.

وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول "النجاعة الطاقية في الإدارات والمؤسسات العمومية"،تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار،أن الطلب الشهري على الكهرباء خلال هذه الفترة عرف انخفاضا ملحوظا مقارنة مع ديسمبر 2021 بحوالي 800 جيغاوات في الساعة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم في الأشهر المقبلة بتوزيع مكافأة لتشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء، والتي كان قد تم الإعلان عنها في نوفمبر من السنة الماضية.

من جهة أخرى،وفي معرض جوابها على سؤال شفوي حول "مراقبة وزن قنينات غاز البوطان"تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، ذكرت بنعلي أن الحملات التي قامت بها المديريات الجهوية والاقليمية لقطاع الانتقال الطاقي لمراكز تعبئة قنينات اليوطان أظهرت أن متوسط كمية محتوى هذه القنينات يقارب الوزن المحدد قانونا مع احترام قيمة التفاوت المسموح بها.

وأشارت،في هذا السياق،إلى أن المديريات الجهوية والاقليمية للقطاع قامت خلال سنة 2022 بعدة حملات لمراكز التعبئة لمراقبة وزن محتوى قنينات غاز البوطان داخل هذه المراكز،تم من خلالها مراقبة حوالي 12الف و240 قنينة من مختلف الفئات (12 و6 و3 كلغ).