إيلاف من لندن: قال تحليل إستراتيجي بريطاني إن بوتين أصبح هو المشكلة التي تحتاج روسيا إلى حلها، لكن يجب على الغرب أن يحافظ على أعصابه.

ويتوقع العديد من الخبراء أن أيام بوتين باتت معدودة بعد فشل جيشه في السيطرة على أوكرانيا والتصدعات التي ظهرت في سلطته، ومع تراجع دعمه، يجب على الغرب أن يواصل الضغط الدولي والدعم العسكري.

وقال التحليل الذي نقلته قناة (سكاي نيوز) إنه بينما يتزايد الضغط على الرئيس زيلينسكي لتحقيق بعض التقدم في الهجوم الأوكراني، فهو ليس القائد الوحيد الذي يتعرض للضغط.

وبعيدًا عن ساحات القتال، هناك أدلة متزايدة على أن سلطة الرئيس بوتين وقاعدة دعمه تتضاءل مع بدء التشققات في أسس نظامه.



فرصة سانحة

ويتساءل كاتب التحليل وهو الفيلد مارشال القائد السابق والطيار المقاتل في سلاح الجو الملكي البريطاني شون بيل: هل هناك نفحة من الدماء في الأجواء حول موسكو ، وهل ستوفر مشاكل بوتين الواضحة الفرصة لأوكرانيا (والمجتمع الدولي) للاستفادة منها؟

ويقول: على الرغم من أن بوتين كان سيشعر بالجرأة بسبب نجاح روسيا البسيط نسبيًا في ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، إلا أنه لم يكن ليتخيل أبدًا أنه بعد مرور 18 شهرًا تقريبًا على غزوه لأوكرانيا، كان من الممكن أن تصبح روسيا متورطة في مثل هذا الصراع المستنزف والمدمّر.

ويتابع المحلل: لقد فشلت طموحات بوتين في وقف توسع الناتو ، واستعادة "العظمة" الروسية، وتنمية الاقتصاد الروسي، كلها في أن تتحقق. بدلاً من ذلك، توسع الناتو، وأصبحت روسيا منبوذة على المسرح العالمي، ويعاني اقتصادها تحت وطأة العقوبات الغربية.



تأثير العقوبات

وعلى الرغم من أن الشعب الروسي يتغذى على نظام غذائي يسيطر عليه الكرملين من الأخبار الصديقة لروسيا ، فإن النخبة الروسية - التي يحتاج بوتين إلى دعمها - تشعر بالتأثير المتزايد للعقوبات.

ولا تزال عائدات النفط والغاز قوية ، ولكن مع فرار أكثر من مليون رجل روسي في سن القتال لتجنب التجنيد الإجباري ، يتقلص الاقتصاد الروسي. وستدرك النخبة أيضًا أن لائحة اتهام بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها آثار نهائية على قدرة روسيا على التعافي بمجرد انتهاء الصراع.



محاولة الانقلاب

ويقول المحلل الاستراتيجي بيل: بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها يفغيني بريغوزين ، سيشعر بوتين بالقلق من السهولة الظاهرة التي تمكن بها من التقدم نحو موسكو. هل تصرف بمفرده أم كانت أفعاله مقياسا للاستياء الواسع؟

لا يتمتع القادة الاستبداديون عمومًا بتقاعد مريح - فهم عادة ما يعانون من نهاية سريعة ووحشية في كثير من الأحيان عندما يكتسح الخلف السلطة. لكن لا يستطيع بوتين تحمل حملة تطهير واسعة النطاق خوفًا من تأجيج نيران انقلاب آخر ، مما يجعله يكافح لمعرفة من يمكنه الوثوق به.

ويشير شون بيل إلى أنه تم تحقيق النجاحات العسكرية المحدودة لروسيا حتى الآن من قبل مرتزقة فاغنر، لكن لم يعد بإمكان بوتين الوثوق بهم. روسيا في موقف ضعيف في أوكرانيا، لكن بوتين سيحتاج أيضًا إلى تعزيز أمنه الداخلي، وسيكون الاحتفاظ بقبضته على السلطة أولوية.

وكل هذا يضع ضغطًا متزايدًا على موارده العسكرية المحدودة، مما يفرض التسوية وتحديد الأولويات، وكل ذلك يخاطر بإضعاف القوات العسكرية في أوكرانيا.

ويتابع المحلل بيل: ربما شعر بوتين في بداية الحرب أن الوقت كان في صف روسيا - فكلما طال استمرار الحرب زادت فرصة تبدد الوحدة والعزم الغربيين.

ومع ذلك، يبدو أن الوقت الآن يفضل أوكرانيا - حيث تستمر روسيا في خسارة الأرض في أوكرانيا وربما يحتاج بوتين إلى إيجاد طريقة للخروج من الصراع، دون أن يفقد ماء الوجه، لتعزيز قبضته على السلطة.



صفقة الحبوب

وقد يؤدي ذلك إلى حد ما لشرح سبب انسحابه من صفقة الحبوب في البحر الأسود واستهداف الحبوب الأوكرانية - في انتهاك مباشر لاتفاقية جنيف والقانون الدولي. من خلال الحد من المعروض العالمي من الحبوب، ودفع بوتين الأسعار إلى الارتفاع لن يضر هذا بالغرب ولكنه سيزيد أرباح روسيا بصفتها أكبر مصدر للحبوب في العالم.

ومع ذلك، فقد يدفع المجتمع الدولي أيضًا إلى إيجاد طريقة لتجنب كارثة مجاعة عالمية وممارسة ضغوط دولية على كلا طرفي الصراع للتفاوض. من المحتمل أن يكون بوتين حذرًا من الدعوة بشكل استباقي إلى وقف إطلاق النار - قد يُنظر إليه على أنه يفعل ذلك من موقع ضعف.

ويقول الفيلد مارشال البريطاني: وإذا أجبر المجتمع الدولي الرئيس الروسي على التفاوض، فيمكنه استغلال الفرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وربما الاحتفاظ بشبه جزيرة القرم وعناصر من دونباس، والتخلي عن الجسر البري، وبالتالي إعلان النصر في "عمليته العسكرية الخاصة" - في الأقل للجمهور المحلي.

ومثل هذا الانتصار سيكون باهظ الثمن من منظور الغرب، لكنه ربما يكون شريان حياة لبوتين المحاصر.



لا مصداقية

وبعيدًا عن ساحات القتال، يتوقع العديد من المحللين الآن أن أيام بوتين باتت معدودة. لقد أدى غزوه غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا إلى تقويض مصداقية روسيا، وأضر باقتصادها، وزاد من ضعف روسيا من خلال الكشف عن الحالة المزرية لقدراتها العسكرية.

ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمسك الغرب بأعصابه ورباطة جأشه ، ويواصل الضغط الدولي على نظام بوتين ويواصل دعم معركة أوكرانيا لطرد الغزاة الروس.

إن المخاوف الغربية بشأن عدم إحراز أوكرانيا للتقدم في ساحة المعركة لها ما يبررها، لكن الانتصار الاستراتيجي الأوكراني في هذا الصراع قد لا يعتمد فقط على التقدم في ساحة المعركة.

ويخلص التحليل إلى القول: ربما يكون بوتين قد خسر هذه الحرب بالفعل، ويبدو أن مستقبله لا يمكن الدفاع عنه على نحو متزايد.

تم إعداد هذه المادة من موقع سكاي نيوز: https://news.sky.com/story/putin-is-becoming-the-problem-that-russia-needs-to-solve-but-the-west-must-hold-its-nerve-12929320