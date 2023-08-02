ابوجا (نيجيريا): وصل وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) إلى النيجر "للتفاوض" مع الانقلابيين، بحسب ما أكد أحد المسؤولين في الجماعة الأربعاء في افتتاح اجتماع لرؤساء أركان الدول الأعضاء في "إكواس" في أبوجا.

وقال مفوض الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية والأمن عبد الفتار موسى إن "رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كان يرغب بأن يكون هنا، ولكن بينما نتحدث، يتواجد هو في النيجر كجزء من وفد رفيع المستوى بقيادة الرئيس النيجيري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر، بهدف التفاوض".