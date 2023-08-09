إيلاف من لندن: في أكبر إجراء بريطاني على الإطلاق، أعلن وزير الخارجية 25 عقوبة جديدة تستهدف وصول بوتين إلى المعدات العسكرية الأجنبية.

ويشمل الإجراء، الأفراد والشركات في تركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا الذين يدعمون الحرب غير الشرعية في أوكرانيا. كما أن المملكة المتحدة تتعامل أيضًا مع الدعم الإيراني والبيلاروسي لآلة الحرب الروسية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني عن 22 عقوبة جديدة على الأفراد والشركات خارج روسيا لدعم غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات الحيوية للمعدات العسكرية الروسية المستخدمة في ساحة المعركة.

وقال: ستدمر إجراءات اليوم أنظمة الدفاع الروسية من خلال قطع وصول بوتين إلى المعدات العسكرية الأجنبية.



معاقبون

ومن بين الذين تمت معاقبتهم:

- الشركات التي تتخذ من تركيا مقراً لها تيركيك يونيون Turkik Union وآزو إنترناشينال Azu International ، لدورهما في تصدير الإلكترونيات الدقيقة إلى روسيا والتي تعتبر ضرورية للنشاط العسكري الروسي في أوكرانيا

- شركة Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC ومقرها دبي ، لدورها في توريد مكونات الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار إلى روسيا.

- السلوفاكي الجنسية آشوت مكريتشيف ، لتورطه في محاولة صفقة أسلحة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.

- المواطن السويسري أنسيلم أوسكار شموكي ، لدوره في قطاع الخدمات المالية في روسيا ، بما في ذلك من خلال العمل كرئيس لمكتب موسكو لشركة DuLac Capital Ltd



إيران وبيلاروسيا

وقال وزير الخارجية: كما نتخذ المزيد من الإجراءات لمعالجة دعم إيران وبيلاروسيا للجيش الروسي. وكانت المملكة المتحدة فرضت سابقًا عقوبات على بيلاروسيا لاستمرارها في تسهيل الغزو الروسي لأوكرانيا ودعت إلى دور إيران المزعزع للاستقرار في الأمن العالمي ، بما في ذلك من خلال العقوبات ضد الموردين الإيرانيين للطائرات بدون طيار (UAVs) التي تستخدمها روسيا لاستهداف المدنيين الأوكرانيين.

وتشمل العقوبات ما يلي:

- الأفراد والكيانات الإيرانية المشاركة في البحث والتطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار لفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

- بينما ترتبط منظمات الدفاع البيلاروسية بتصنيع التكنولوجيا العسكرية للنظام البيلاروسي ، الأمر الذي سهّل بشكل مباشر حرب بوتين غير الشرعية، تفرض المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على 3 شركات روسية تعمل في قطاع الإلكترونيات لدورها في شراء الإلكترونيات الدقيقة الغربية التي أقرتها المملكة المتحدة والتي تعتبر ضرورية لاستمرار الصراع الروسي في أوكرانيا.



إجراءاتٌ أوسع

حزمة العقوبات هذه هي جزء من سلسلة من الإجراءات الأوسع نطاقا التي تستهدف الأشخاص المهمين لتزويد وتمويل آلة بوتين الحربية - وهي أكبر إجراء بريطاني على الإطلاق ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة.

وتتعرض صناعة الدفاع الروسية لضغوط شديدة وتركز بالكامل على استمرار الحرب. بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى المكونات الغربية ، يكافح الجيش الروسي لإنتاج معدات متطورة كافية ويبحث الآن بشكل يائس عن أسلحة أجنبية.

وتضطر روسيا بالفعل إلى تعبئة خزانات الحقبة السوفيتية وحصاد مجمدات المطبخ للحصول على رقائق منخفضة الجودة. تعالج حزمة اليوم محاولات روسيا للتحايل على هذه الآثار الواضحة لعقوبات المملكة المتحدة وحلفائها وتعويضها.

وقال كليفرلي: العقوبات التاريخية اليوم ستزيد من تقليص الترسانة الروسية وستغلق الشبكة على سلاسل التوريد التي تدعم صناعة الدفاع التي يعاني منها بوتين الآن.

وتابع: لا يوجد مكان يختبئ فيه أولئك الذين يدعمون الآلة العسكرية الروسية.

وقال: إلى جانب شركائنا في مجموعة السبع ، دعت المملكة المتحدة بشكل متكرر الأطراف الثالثة إلى التوقف فورًا عن تقديم الدعم المادي للعدوان الروسي أو مواجهة تكاليف باهظة.

واضاف وزير الخارجية البريطاني: سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمنع الأطراف الثالثة من توريد الأسلحة ونرحب باتخاذ إجراءات أقوى لتضييق الخناق على الإمدادات العسكرية المارقة والتحايل على العقوبات.



فعالية العقوبات

وأكد كليفرلي: المملكة المتحدة ملتزمة بمواصلة الجهود الدولية لضمان فعالية العقوبات ، والتحقيق في الأنشطة التي تدعم التحايل والتصرف وفقًا لذلك. وقال: كما نرحب بالتعاون من البلدان الثالثة حيث تتخذ خطوات لمعالجة الإجراءات التي يقوم بها أولئك الموجودون في ولاياتهم القضائية والذين يزودون روسيا.

ومن خلال حزمة العقوبات هذه ، تتخذ المملكة المتحدة أيضًا خطوات إضافية للتعامل مع الدول التي تدعم بوتين بنشاط من خلال إمداد روسيا بالأسلحة والمكونات العسكرية مباشرةً ، بما في ذلك إيران وبيلاروسيا وكوريا الديمقراطية.



ومن بين هذه التعيينات الجديدة الشركة البيلاروسية Gomel Radio Plant التي تقوم بإصلاح المعدات العسكرية الروسية ؛ وشركة Paravar Pars الإيرانية ، وهي شركة رئيسية لتصنيع الطائرات بدون طيار مرتبطة بالنظام ، وسبعة من مديريها التنفيذيين. إذ أن إيران مسؤولة عن إمداد روسيا بطائرات كاميكازي بدون طيار المستخدمة في قصف أوكرانيا.

