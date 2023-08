Getty Images تشير نقابة أطباء السودان إلى أن 70% من المستشفيات المجاورة لمناطق النزاع اضطرت لوقف عملها.

وصل الوضع الصحي في السودان إلى مستوى حرج، خاصة في ظل الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولجأ سودانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من حالة النظام الصحي وتوجيه نداءات عاجلة لتزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة لمساعدة المرضى.

وأطلقت منظمة الإغاثة الدولية "أطباء بلا حدود" نداءً للسلطات السودانية لمنح تأشيرات للمهنيين الطبيين الأجانب، مما يسمح لهم بمواصلة تقديم الدعم لإحدى آخر المستشفيات العاملة في البلاد.

We are appealing to the Sudanese authorities to put in place transparent processes for visa approval that will allow us to regularly replace our staff in Sudan.



Otherwise, we may soon be forced to withdraw our support to the Turkish Hospital.



More 👇https://t.co/pxt6AdjTY1