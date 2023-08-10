Getty Images تشير نقابة أطباء السودان إلى أن 70% من المستشفيات المجاورة لمناطق النزاع اضطرت لوقف عملها.

وصل الوضع الصحي في السودان إلى مستوى حرج، خاصة في ظل الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولجأ سودانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من حالة النظام الصحي وتوجيه نداءات عاجلة لتزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة لمساعدة المرضى.

وأطلقت منظمة الإغاثة الدولية "أطباء بلا حدود" نداءً للسلطات السودانية لمنح تأشيرات للمهنيين الطبيين الأجانب، مما يسمح لهم بمواصلة تقديم الدعم لإحدى آخر المستشفيات العاملة في البلاد.

We are appealing to the Sudanese authorities to put in place transparent processes for visa approval that will allow us to regularly replace our staff in Sudan.



Otherwise, we may soon be forced to withdraw our support to the Turkish Hospital.



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وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف مغردون إمكانية خروج أعضاء أطباء بلا حدود من السودان "لأسباب بيروقراطية"، بأنه "انتهاك إنساني وفشل دبلوماسي"، وأعربوا عن قلقهم من تبعات هذه الأزمة.

⭕️انتهاك إنساني وفشل دبلوماسي⭕️



منظمة "أطباء بلا حدود" تناشد الأربعاء 9 أغسطس السلطات السودانية منح تأشيرات للجرّاحين والممرّضين وعاملين في تخصّصات أخرى لكي تواصل المنظمة تقديم الدعم لأحد آخر المستشفيات العاملة في #السودان بعد أن أدّت الحرب إلى خروج ثلاثة أرباع المؤسسات الصحية… pic.twitter.com/UDAMUKyPkc — يوسف النعمة (@YousifAlneima) August 9, 2023

Another example of how the military coup so called “government” is blocking aid to Sudan @mdchosen @mutasimidris2 https://t.co/OUknK9wUTA — Nada A. Fadul (@NadaAFadul) August 10, 2023

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن تأشيرات الجراحين والممرضين والأخصائيين الطبيين الأجانب تنتظر منذ أكثر من ثمانية أسابيع.

عدم منح التأشيرات الضرورية لطواقم أطباء بلا حدود يهدد توفير الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى التركي في #الخرطوم #السودان https://t.co/7Y1gOJveD8 — Jacob Burns (@JacobTBurns) August 10, 2023

إذ قالت كلير نيكوليه، المسؤولة عن عمليات الإغاثة في أطباء بلا حدود، إن "تأشيرات العديد من مقدمي الخدمة الصحية" الذين يساعدون المستشفى التركي في الخرطوم "أوشكت على الانتهاء ما يعني أنّه ينبغي عليهم مغادرة البلاد".

وأضافت: "لدينا فريق جاهز للسفر ليحلّ محلّ هؤلاء لكنّه لم يفعل لأنّه ليست هناك تأشيرات".

أطباء بلا حدود:



- من دون منح السلطات السودانية التأشيرات اللازمة لطواقمنا بشكل عاجل، قد نضطر إلى سحب دعمنا من المستشفى التركي في الخرطوم عما قريب.



- طلبات التأشيرات لاتزال معلّقة بعد أكثر من ثمانية أسابيع، وهي تخص فريق الطوارئ الذي يضم جرّاحين وممرضين ومتخصصين آخرين.… pic.twitter.com/fajz9BN2Wo — الشرق للأخبار - السودان (@AsharqNewsSUD) August 10, 2023

حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية

تفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان بسرعة، ليس فقط بسبب الحرب، بل أيضًا بسبب تحديات المجاعة والفيضانات وانتشار الأمراض مثل الملاريا والكوليرا.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 40% من سكان السودان يعانون من الجوع، وهو رقم مضاعف مقارنة بالعام السابق. وتزيد ندرة الأدوية واللوازم الطبية والكهرباء والمياه النقية بسبب تفاقم الأزمة.

كما يتداول سودانيون بشكل مستمر نداءات من المستشفيات الميدانية وغيرها، للتبرع بالدم والكوادر الصحية.

#التغيير | أطلقت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء، نداء عاجلاً من مستشفى النو، بأمدرمان،، أشارت فيه للحاجة الماسة للتبرع بالدعم وحضور كوادر جراحية.



وقالت اللجنة، إن أمدرمان القديمة وكرري تتعرض لقصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، نتج عنه عديد الإصابات والوفيات. pic.twitter.com/vYuFOiidvQ — Daily Sudan Post (@DailySudanPost) August 9, 2023

وتشير نقابة أطباء السودان إلى أن 70% من المستشفيات المجاورة لمناطق النزاع اضطرت لوقف عملها.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف 19 مستشفى بهجمات، وأخلي 22 مستشفى آخر بالقوة منذ بداية النزاع.

نـــــــداء اســـتغاثة:



"مستشفيات الســـودان تحت نيران القصف"



تقرير عن الوضع بالمستشفيات و المرافق الصحية تحت وطأة الاشتباكات العسكرية مما ينذر بقرب انهيار النظام الصحي بالسودان

https://t.co/jZCpJXwvD7 pic.twitter.com/gRLygvv3wh — اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان (@SdDoctorsTU) April 17, 2023

بها واستخدامها كارتكازات للمواجهة العسكرية مما يعرض المرضى والعاملين والمنشأة لمخاطر عديدة وتُنذر بسقوط الأبرياء.



إن المستشفيات هي صروح التعدي عليها يعتبر جريمة ضد الإنسانية ولها كرامتها ووقارها حتى في أوقات الحروب، عليه ندعوا الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالأخلاق والمبادئ — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) April 17, 2023

وأضاف بيان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أنه "في مدينة الجنينة، تظل جميع المرافق الصحية خارج الخدمة بعد تعرضها للهجوم والنهب".

ويتبادل طرفا الصراع اتهامات بتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية.

#السودان.. الجيش يواصل عملياته في #أم_درمان والدعم يتهمه بتحويل مستشفى إلى ثكنة



اتهمت #الدعم_السريع عناصر #الجيش_السوداني “باحتلال مستشفى في أم درمان وتحويله إلى ثكنة عسكرية”، في وقت أعلن فيه الأخير “مواصلة قواته عملياتها النوعيه في المدينة”. pic.twitter.com/1XJWzJ1Oa0 — manar30years (@manar30years) August 9, 2023

كما انتشرت مشاعر الاستياء والحزن بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الصحي في السودان.

وعبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ"التجاوب الضعيف" للحكومة في مواجهة هذه الأوضاع المأساوية.