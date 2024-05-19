واشنطن: انتشر فيديو بشكل واسع عبر تيك توك للمستخدمة سافانا غورتي، ظهر فيه ضباب ملأ مقصورة المسافرين، وفي نص ظهر على الفيديو نقلت عن الطيار قوله: "يبدو أنها تمطر علينا في المقصورة".

وقد وصلت رحلة خطوط طيران "جت بلو" إلى مدينة نيويورك بركاب مبللين كليا.

وصل ركاب على متن رحلة لخطوط طيران "جت بلو" إلى مدينة نيويورك مبللين كليا بعد أن ضخ نظام الترطيب داخل الطائرة المياه عليهم لأربع ساعات متواصلة.

"إنها تمطر علينا"... تيكتوكر توثق pic.twitter.com/laStY5Sqgz — إيلاف (@Elaph) May 19, 2024

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته تيكتوكر تدعى سافانا ركاب الرحلة وقد ملأت المياه وجوههم بعد أن ضخ نظام الترطيب داخل الطائرة المياه عليهم لأربع ساعات متواصلة، وقالت: "أربع ساعات، أشعر بالبرد".

وحاولت دون فائدة ترجى أن تجفف سترتها على مقعد الركاب.

وحظي الفيديو بأكثر من 6.2 ملايين مشاهدة وحوالي نصف مليون إعجاب على المنصة، وأظهر المستخدمون عبر التعليقات صدمتهم بما حصل.

أمر شائع

يبدو أن ما حصل على متن رحلة غورتي أمر شائع، وفق "برنامج إدارة الطاقة الفيدرالي" التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

ويحدث ذلك بسبب التقاء الهواء الخارجي الدافئ بنظام التكييف والتبريد بالطائرة، وفق الصحيفة.

وذكر كريستوفر هانن، بروفيسور علم الأرصاد الجوية في جامعة إمبري-ريدل للطيران أن هذا يحصل في الغالب عندما تظل الطائرة مصفوفة لفترة طويلة في المدرج دون تشغيل المحركات.

وأوضح أنه في بعض الأحيان عند تشغيل المحركات، وكذلك وحدة تكييف الهواء، فإن أي هواء بالقرب من فتحات التهوئة يصبح باردا بسرعة و"مشبعا" ويتحول إلى ضباب كثيف.