كشفت أدلة مسجلة في جذوع الأشجار العتيقة أن الصيف الماضي كان أشد فصول الصيف حرارة في نصف الكرة الشمالي منذ 2000 عام.

وتأكد العلماء بالفعل أن العام الماضي كان أشد الأعوام حرارة على الإطلاق في العالم بفارق كبير، على الأقل منذ عام 1850، بسبب تغير المناخ.

بيد أن حلقات الأشجار، التي تسجل معلومات درجة الحرارة إلى ما هو أبعد بكثير حتى من السجلات العلمية للعصر الفيكتوري، تظهر الآن كيف كانت درجات الحرارة الحارقة غير مسبوقة في العام الماضي.

ويقول الخبراء إن درجات الحرارة خلال شهور يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب الماضية كانت أعلى بنحو 4 درجات مئوية مقارنة بأقل درجة حرارة شهدها الصيف منذ ألفي عام.

ولطالما أكد علماء المناخ أن درجات الحرارة العالمية كانت تسجل ارتفاعا سريعا خلال العقود الماضية، ووفقا لهيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، فإن آخر مرة شهد فيها العالم هذه الحرارة المستمرة ربما منذ ما يزيد على 100 ألف عام.

وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بناء على سجلات مثل عينات جليدية ورواسب أعماق البحار، والتي يمكن أن تعطي مؤشرا جيدا للماضي الجيولوجي لكوكب الأرض، بيد أنها تعجز عن تحديد سنوات فردية أو حتى عقود بعيدة في الزمن.

لذا تعتبر حلقات الأشجار ذات قيمة خاصة، لكونها لا تظهر عمر الشجرة فحسب، بل تسجل أيضا معلومات تفصيلية لحالة المناخ كل عام أثناء نموها.

وقال أولف بونتغن، أستاذ تحليل النظم البيئية بجامعة كامبريدج والمشرف المشارك على الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر" المعنية بشؤون الطبيعة، لبي بي سي نيوز: "هذا هو جمال سجلات حلقات الأشجار".

واستطاع العلماء فحص عينات حية وحفريات، من جبال الألب الأوروبية إلى جبال ألتاي الروسية، وركزوا جهودهم على الأشجار التي تعيش في مناطق مرتفعة، حيث يظهر تأثير النمو الصيفي بوضوح أكبر.

وتكون حلقات الأشجار، في مثل هذه الأماكن، أوسع عادة في السنوات الأكثر حرارة، عندما يكون هناك نمو أكبر، وتكون أضيق في السنوات الباردة.

واستطاع الباحثون، بالاستعانة بأطول تسع تسلسلات زمنية لحلقات الأشجار الحساسة لدرجة الحرارة، بناء صورة لدرجات حرارة الصيف التي يعود تاريخها إلى ألفي عام في الجزء الشمالي من العالم، خارج المناطق الاستوائية.

وساعدت مجموعة البيانات الكبيرة المتاحة، التي تضم آلاف الأشجار في أجزاء مختلفة من نصف الكرة الأرضية، في تعزيز ثقة الباحثين بأن سجلهم يمثل كيفية تغير درجات الحرارة، وليس المزيد من الاضطرابات المحلية مثل الأمراض.

واستطاع الباحثون دمج سجل حلقات الأشجار طويل المدى مع بيانات درجة الحرارة المسجلة حديثا.

وخلصوا إلى أن صيف عام 2023 كان أشد حرارة بواقع 2.07 درجة مئوية مقارنة بفترة "ما قبل الثورة الصناعية" من 1850 إلى 1900.

وبمقارنة النتائج مع أقل صيف من حيث درجات الحرارة المسجلة، عام 536 ميلاديا، كان الصيف الماضي أشد حرارة بواقع 3.93 درجة مئوية.

وكما حدث في العديد من السنوات الأقل حرارة، تأثر عام 536 ميلاديا بانفجار بركاني كبير أدى إلى زيادة الكبريت في الغلاف الجوي، مما ساعد على انخفاض درجات حرارة الكوكب.

وربط العلماء النشاط البركاني بالفترات الباردة مثل العصر الجليدي الصغير قديما في القرن السادس والعصر الجليدي الصغير، الذي تراوح تقريبا خلال الفترة بين 1350 - 1850.

كان أكثر صيف حرارة بناء على إعادة بناء حلقات الأشجار قبل العصر الصناعي هو عام 246 ميلاديا، بيد أن الباحثين يقولون إنه حتى هذا لا يقترب من درجات الحرارة المسجلة حديثا.

وحتى مع الأخذ في الاعتبار الشكوك الكبيرة، يقول المشرفون على الدراسة إن صيف عام 2023 تجاوز هذا النطاق من التقلبات المناخية الطبيعية بمقدار 0.5 درجة مئوية على الأقل.

وقال الباحثون إن المعلومات المتعلقة بحلقات الأشجار تمثل إضافة كبيرة لما نعرفه عن مناخنا المتغير على مر التاريخ.

ولم يكن في الفترة الواقعة بين 1850-1900 سوى 58 محطة أرصاد جوية تسجل درجات الحرارة في شتى أرجاء العالم، منها 45 في أوروبا.

والنتيجة هي أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ربما تعرضت لمبالغة في التقدير، بسبب الطريقة التي جرى بها تسجيل القياسات.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن هذا يعني أن العالم ربما سجل ارتفاعا في درجات الحرارة بواقع رُبع درجة أعلى من المسجل عادة.

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وعلى الرغم من أن كون الباحثين يقولون إن الأنشطة البشرية مسؤولة عن معظم ارتفاع درجات الحرارة العظمى خلال فصل صيف عام 2023 أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلا أنهم لاحظوا أيضا أن درجات الحرارة سجلت ارتفاعا أيضا بسبب ظاهرة النينو.

ويشهد هذا النمط المناخي الذي يحدث بشكل طبيعي وصول المياه الدافئة إلى سطح المحيط الهادئ، وهو ما يساعد في رفع درجات حرارة الهواء على مستوى العالم.

وكان صيادون في أمريكا الجنوبية قد لاحظوا ظاهرة النينو أول مرة في القرن السابع عشر، بيد أن بيانات حلقات الأشجار تساعد في إظهار أنها تعود إلى زمن أبعد بكثير.

وساعدت ظاهرة النينو الأخيرة في جعل عام 2023 أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، ولكن نظرا لاستمرارها حتى النصف الأول من عام 2024، فقد تجعل شهور عام 2024 أشد حرارة بشكل قياسي.

وقال المشرفون على الدراسة إن الهدف من نتائجهم العلمية هو الحاجة إلى اتخاذ خطوات تفضي إلى الحد السريع من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف جان إسبر، المشرف الرئيسي على الدراسة من جامعة يوهانس غوتنبرغ في ألمانيا: "كلما طال انتظارنا، زادت تكلفة الأمر، وأصبح من الصعب تخفيف حدته أو حتى إيقافه وتغير مساره".

وقال: "هذا واضح جدا. يتعين علينا أن نبذل أقصى جهودنا، في أقرب وقت ممكن".