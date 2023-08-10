واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"مفرجاً عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصًا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن "وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق".



الدخان يتصاعد من المباني المدمرة مع اشتعال حرائق الغابات في جميع أنحاء ماوي

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوباً الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

وقال مكتب بايدن إنه تحدث الخميس عبر الهاتف مع حاكم هاواي جوش غرين.

وقال البيت الابيض إن الرئيس "أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات".