إيلاف من لندن: بعد دعوته الى مليونية وسط بغداد الجمعة المقبل نصرة للفلسطينيين، دعا الصدر الثلاثاء السعودية وايران ومصر لإيصال الماء والغذاء الى غزة معتبرًا ان مقاومتها قد أذلت اسرائيل.



واكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطاب متلفز اليوم من مقره في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) تابعته "ايلاف" الإستعداد لإيصال المياه إلى "جمهورية غزة".

وناشد الدول العربية والإسلامية وخاصة السعودية وإيران إلى "إيصال الماء الى غزة.. منوها بالقول: "نحن في العراق مستعدون لتجهيز المياه وإيصاله إلى جمهورية غزة إما عن طريق سوريا أو مصر أو غيرهما".



المقاومة أذلت جبروت اسرائيل

واعتبر الصدر "الجهاد ضد الكيان الإسرائيلي عزة وشرف كرامة واسترجاع القدس والأراضي المحتلة في فلسطين أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين".

واشار الى ان المقاومة قد أذلت جبروت الكيان الصهيوني وسحقت كبريائه وفضحت ضعفه أمام الزحف الفلسطيني.

وناشد مصر فتح المعبر لإيصال الماء والطعام إلى المدنيين العزل في غزة، في اشارة الى اعلان اسرائيل الحصار الكامل على القطاع.

لوم محمود عباس

ووجه الصدر اللوم الى أهالي الضفة الغربية ورئيس سلطتها في إشارة الى رئيسها محمود عباس لعدم دعمهم لمواطني غزة.

وعبّر عن عدم استغرابه من "موقف الغرب الظالم تجاه ما يجري في غزة ودعمه لإسرائيل".. منوها الى ان "الغرب يدعم أوكرانيا بحجة أنها مظلومة ولا يدعم ثوارًا يطالبون بحماية أراضيهم".

وأضاف الصدر قائلا: "اليوم نحن ننتظر أيضا سقوط الكيان الاميركي الاستعماري الغاشم الذي يرأسه العجوز الخرف بايدن".

الجمعة مليونية دعم لفلسطين

وكان الصدر قد دعا أمس الاثنين العراقيين إلى تظاهرة مليونية وسط بغداد الجمعة المقبلة لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل.

وبدأ الصدر قائلا في بيان حصلت "ايلاف على نصه" لقد "اجتمع الارهاب الدولي ضد احبتنا واهلنا في فلسطين الحبيبة.. اللهم ففرق جمعهم وشتت شملهم".

وقال "عسى أن تكون تلك المظاهرة تحطيماً وتشتيتاً لهم، ولنرعب كبيرة الشر أميركا والتي تدعم الإرهاب الصهيوني ضد أحبتنا في فلسطين، ولتعود الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف إلى كنف الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه".

ونوه الصدر بالقول "موعدنا للتظاهر في يوم الجمعة القادمة وبعد صلاة جمعة موحدة، في زحف مليوني من جميع المحافظات لنثبت للفاسدين والظالمين إننا مستمرون بدعم الإصلاح والمقاومة".



هذا وهددت فصائل عراقية مسلحة موالية لايران واشنطن بضرب اهدافها في العراق والمنطقة في حال دعمها لاسرائيل ضد حماس. علما ان القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية العراقية قد تفاعلت مع العمليات الفلسطينيية ضد الكيان الاسرائيلي مؤكدة دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية.