طوكيو: ألغى وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة زعيم الغالبية تشاك شومر رحلته إلى اليابان، بعد زيارة بكين، حسبما أفادت سفارة واشنطن في طوكيو الثلاثاء.

وقالت السفارة في بيان "بسبب أحداث خارجية، تمّ إلغاء رحلة الوفد إلى اليابان".

وكان الوفد يخطّط لزيارة اليابان وكوريا الجنوبية، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين.

وبعدما أُفيد في وقت سابق بأنّ زيارة الوفد إلى كوريا الجنوبية قد أُلغيت، تبيّن لاحقاً أنه من غير الواضح ما إذا كان شومر سيتوجّه إلى سيول.

ولم تستجب السفارة الأميركية في سيول والفريق الصحافي المرافق لشومر لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

شومر

ويعدّ شومر آخر مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور الصين، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تخفيف التوتّرات مع بكين، بعدما تأجّجت في السنوات الأخيرة ربطاً بكافّة المواضيع، من التجارة إلى حقوق الإنسان.

وقال شومر الأسبوع الماضي على منصة "إكس"، إنّ الرحلة "ستركّز على قضايا المنافسة الاقتصادية والأمن، والأمن القومي الأميركي، والريادة العالمية في التكنولوجيا المتقدمة".