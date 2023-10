يوم السبت الماضي، ومع بدء عملية "طوفان الأقصى" خاطب الأكاديمي والمعالج النفسي الكندي جوردان بيترسون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر موقع إكس (تويتر سابقاً) طالباً منه أن يطلق عنان "الجحيم" على الفلسطينيين.

كتب بيترسون: "أعطهم الجحيم... لقد طفح الكيل"، تعليقاً على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة "حماس" على أهداف إسرائيلية.

أثارت تغريدة بيترسون هجوماً وانتقادات واسعة، خصوصاً وسط الشبان العرب من جمهوره الذين يتبنّون طروحاته ولطالما اعتبروه رمزاً بطولياً لتوجهاتهم الفكرية.

"صوت الحرية": لماذا حصد الفيلم الذي نال إعجاب ترامب نجاحاً كبيراً؟

غير أن هذه الانتقادات لم تثنِ بيترسون، صاحب الشعبية المتنامية في السنوات الست الأخيرة، عن متابعة تدوين مواقفه الحادّة ضد الفلسطينيين.

وعاد وعلّق على تغريدة لحزب الإشتراكيين الفيكتوريين الأسترالي يتضامن فيها مع الفلسطينيين، واصفاً أعضاء الحزب بـ"الجرذان القتلة معادي السامية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بيترسون لانتقادات بسبب تعليقاته حول فلسطين وإسرائيل.

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واجه رد فعل عنيف أيضاً بعد إجراء مقابلة مع نتنياهو، بعدما أشار الكثيرون إلى أنه لم يجادل مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كذلك، أثار بيترسون إدانة واسعة النطاق بعد ظهور مقاطع فيديو له وهو يرافق مجموعات يهودية إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة في أكتوبر / تشرين الأول 2022.

Give 'em hell@netanyahu



Enough is enough