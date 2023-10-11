القدس: تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء بمواصلة القتال ضد حماس، قائلا إن كل عضو في الحركة الفلسطينية سيكون "في حكم الميت".

وقال في تصريح متلفز مقتضب "حماس هي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وسنسحقها وندمرها كما دمر العالم داعش".