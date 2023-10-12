باريس: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إسرائيل الى رد "قوي وعادل" على العملية "الإرهابية" التي شنتها حركة حماس السبت، مؤكدا أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها لتأمين الافراج عن الرهائن الذين خطفتهم الحركة.

وقال في خطاب متلفز إن "الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل".

وأضاف "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديموقراطية".

وأعلن ماكرون ارتفاع عدد الضحايا الذين يحملون الجنسية الفرنسية إلى 13 قتيلا، وتوجه إلى عائلات الفرنسيين المخطوفين بالقول إن باريس "ستقوم بكل الممكن الى جانب السلطات الاسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين الى منازلهم".

1200 قتيل

وأدى الهجوم الذي شنته حماس السبت إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالى 150 آخرين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

في قطاع غزة، قتل 1417 شخصا وجرح نحو 6268 جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقال الرئيس الفرنسي "أفكر بالعائلات هذا المساء. أريد أن أقول لها إن فرنسا تبذل كل ما في وسعها إلى جانب السلطات الإسرائيلية ومع شركائنا لإعادتهم بأمان إلى ديارهم".

كما دعا ماكرون الفرنسيين إلى البقاء "متحدين" أثناء الحرب التي اندلعت السبت بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف "دعونا لا نضيف... انقسامات وطنية إلى انقسامات دولية، ودعونا لا نستسلم أمام أي شكل من أشكال الكراهية".