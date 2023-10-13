غزة (الاراضي الفلسطينية): نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف الجمعة شريط فيديو سجلته والدة زوجته من غزة وبدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة اسرائيل لسكان شمال غزة لاخلاء منازلهم.

وكتب يوسف على منصة اكس "ها هي اليزابيث النكلة. هي والدة زوجتي (...) على غرار غالبية سكان غزة لا علاقة لها بحماس. لقد طلب منها مغادرة غزة، لكن مثل بقية السكان، هي عالقة وليس لها أي مكان تتوجه إليه".

وقالت النكلة في الشريط الذي نشر في أوج الحرب بين حماس واسرائيل التي اندلعت إثر هجوم واسع النطاق شنته الحركة الفلسطينية في اسرائيل في 7 تشرين الاول/اكتوبر، "سيكون هذا هو الفيديو الأخير لي".

واضافت هذه الممرضة المتقاعدة "مليون شخص بدون طعام أو ماء، وهم (الجيش الاسرائيلي) يقصفونهم (...) أين سنضعهم؟ (...) أين الإنسانية؟".

وقد دعا الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة "كافة سكان مدينة غزة الى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة".

دانت الأمم المتحدة هذا الاجراء ورفضته حماس في اليوم السابع من الحرب.

في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" الجمعة، أجهش حمزة يوسف بالبكاء حين تحدث عن شعوره "بالعجز والضيق" وكذلك شعور زوجته نادية.

اتهم أيضا الحكومة البريطانية بعدم تقديم له المساعدة.

وعبر عن "خيبة أمله" و"غضبه" لأن وزير الخارجية جيمس كليفرلي والذي كتب إليه لإبلاغه بوضع أقربائه لم يقم بالرد عليه أو إجراء مكالمة هاتفية معه في حين انه زار اسرائيل هذا الاسبوع.

منذ أن أعلن ان أهل زوجته محاصرون في قطاع غزة، لم يحصل أي اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كما أضاف.

في مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي ان اسرائيل "ذهبت بعيدا جدا" في ردها على هجوم حماس.

وقال يوسف، "لا يمكن تبرير العقاب الجماعي"، مضيفاً أن الأبرياء "يدفعون ثمنا باهظاً لهذه الهجمات الفظيعة التي لا علاقة لهم بها".