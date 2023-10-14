عمان: اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ليل الجمعة السبت أن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بمثابة "جريمة حرب"، داعيا إلى "وقف "الكارثة الإنسانية" التي يعانيها القطاع.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله خلال لقائه نظيره الإيطالي أنتونيو تياني في عمان إن "منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن غزة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق للقانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع، ووفق معايير واحدة، وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع".

مسؤولية أخلاقية

وأضاف "إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ وأطفال ونساء غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية"، مشددا على "ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة مع استمرار التصعيد واستعار الحرب على غزة".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.



قصفٌ مكثّف

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف مكثف على قطاع غزة، وقد طلب من سكان القطاع إخلاء مدينة غزة حيث تتركز، وفق قوله عمليات حماس، نحو الجنوب قبل تصعيد عملياته. وكان شدد الحصار على القطاع المحاصر أصلا منذ العام 2007 عبر قطع المياه والكهرباء.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، وبينهم 258 جنديًا، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200، وبلغ عدد الرهائن حوالى 150.

بينما ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الى 1900 بينهم 614 طفلا.

مستقبل المنطقة

ورأى الصفدي أن "كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنه الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار".

وأكد أن "إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله".