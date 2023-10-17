إيلاف من بيروت: قتل المئات في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في بيان. وقد أفادت الوزارة عن " سقوط 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى"، مشيرة أن إلى هناك "مئات... تحت الأنقاض".

وأعلن الدفاع المدني في غزة، انه "دخل الى ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد جرحى بل وجدنا اشلاء مئات الشهداء".

ودانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

أصدرت الخارجية المصرية مساء اليوم بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبها جيش العدو بقصفه مستشفى المعمداني في غزة ، واعتبرتها انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".

وطالبت مصر "جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".

اللحظات الأولى للحريق

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء الحداد ثلاثة أيام على "شهداء مجزرة" ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة، بحسب ما أوردت وكالة وفا.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس اعلن "الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا".

ودعت مصر إلى اجتماع دولي لبحث الموقف.

وندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان ب"جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة" مشيرا أن "المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات".

لم يتمكن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الفور من تأكيد ضرب المستشفى. وقال المتحدث دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي بث على التلفزيون "وقعت الضربة قبل فترة قصيرة. سننظر في التفاصيل".