عمان: تظاهر نحو خمسة آلاف أردني الأربعاء بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للتعبير عن غضبهم بعد مقتل 200 شخص على الأقل مساء الثلاثاء في قصف على مستشفى في غزة.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس عن تواجد أمني كثيف في المكان، فيما هتف المتظاهرون الذي حملوا الأعلام الفلسطينية "يلا نحكي عالمكشوف سفارة مابدنا نشوف"، و"لا اسفارة صهيونية على الأرض الأردنية"، و"لا سفارة أميركية على الأرض الأردنية".

نفى مصدر أمني أردني، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت على اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بيانا قالت فيه إن مصدر أمني نفى ما تردد حول اقتحام احدى السفارات في منطقة الرابية.

وأكد المصدر الأردني أنه جرى التعامل مع مجموعة الأشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من السفارة محاولين الوصول إليها وتم إبعادهم عن محيطها.