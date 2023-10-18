إيلاف من لندن: مع زيارة الرئيس الأميركي الراهنة لإسرائيل، قال تحليل أميركي إن علاقة بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو معقدة بقدر ما هي طويلة.

وقال تحليل لشبكة (إن بي سي نيوز - NBC News) إن علاقات بايدن ـ نتانياهو، تمتد إلى ما يقرب من أربعة عقود. ومنذ ذلك الوقت، تباينت سياسات نتنياهو وبايدن بشكل واضح، حيث أدى رئيس الوزراء اليمين الدستورية مؤخرًا في ديسمبر - وهي المرة السادسة له - ليقود حكومة يمينية متطرفة محافظة دينيًا.

وقال ويليام ويشسلر، المدير الأول لدراسات الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إن تشكيل كيفية تجاوز الاثنين لهذه الأزمة الأخيرة هو دعم بايدن الثابت منذ فترة طويلة لإسرائيل.

وقال ويشسلر: "لن يصبحا صديقين حميمين أو شخصيين أبدًا. هذه ليست طبيعة العلاقة. ولكن في الوقت نفسه، فإن الارتباط الشخصي بإسرائيل هو ما يبقيها مستمرة".

وأضاف: "لا أحد يخيف الآخر، ولا يهاب الآخر، ولا يفاجأ أحد بالآخر، إنهما في الواقع لا يستطيعان تصوير بعضهم البعض بشكل كاريكاتيري. سيعملون معًا عند الحاجة، لكنهم سيكونون واضحين أيضًا عندما يكون هناك خلاف".

توتر

وتوترت العلاقات بين الرجلين خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، عندما شغل بايدن منصب نائب الرئيس، وكان تقرير في مجلة (ذا أطلانتيك ـ The Atlantic) وصف في عام 2014 العلاقات الإسرائيلية الأميركية بأنها تتأرجح على حافة "أزمة شاملة".

وكان بايدن قال بعد فترة وجيزة: "ما زلنا أصدقاء". وفي معرض حديثه عن صداقتهما، أشار إلى نتانياهو بلقبه "بيبي".

وقال بايدن: "لقد كان صديقاً لأكثر من 30 عاماً". "قلت: بيبي، أنا لا أتفق مع أي شيء تقوله ولكني أحبك".

وفي عام 2015، عارض نتانياهو بشدة الاتفاق النووي مع إيران الذي توسطت فيه إدارة أوباما. وأدلى بشهادته أمام اجتماع مشترك للكونغرس في ذلك الوقت.

وقال نتانياهو: “هذه صفقة سيئة – صفقة سيئة للغاية”. "نحن أفضل حالا بدونها."

وقال جون ألترمان، نائب الرئيس الأول ومدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تلك الشهادة قوضت الإدارة، لذلك هناك تاريخ من "الحذر" من جانب بايدن.



رئاسة ترامب

وخلال رئاسة دونالد ترامب، وجد نتانياهو زعيمًا سن سياسات قوية مؤيدة لإسرائيل. وفي عام 2018، أشاد نتنياهو "بالقرار الجريء" الذي اتخذه ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وظهر الخلاف بين بايدن ورئيس الوزراء إلى العلن في مارس/آذار بعد أن عارض بايدن دعم الزعيم الإسرائيلي للاستيلاء الجزئي على المحكمة العليا.

وأدى هذا القرار إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، واتهم نتنياهو، في سلسلة من التغريدات، بايدن بالتدخل في سياسة بلاده.

وقال إن "إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس بناء على ضغوط من الخارج، بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".

وأمضى بايدن عدة أشهر دون دعوة نتانياهو لزيارة البيت الأبيض. وعقد اللقاء الأول بين الاثنين منذ عودة نتانياهو إلى منصبه أواخر العام الماضي في سبتمبر.