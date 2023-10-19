القدس: وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بأنه "عمل إرهابي لا يوصف" لدى وصوله في زيارة تضامنية إلى إسرائيل.

وكتب سوناك على موقع إكس "أنا في إسرائيل، أمة في حالة حزن. أبكي معكم وأقف معكم ضد آفة الإرهاب. اليوم وإلى الأبد". واضاف كلمة "تضامن" باللغة العبرية.

وعند وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، دان سوناك "العمل الإرهابي المروع الذي لا يوصف"، مشيرًا إلى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس وقتل فيه أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم من المدنيين وأسر 199 شخصًا حسب مسؤولين إسرائيليين.

وردًا على ذلك، تقصف إسرائيل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس مما أدى إلى مقتل 3478 شخصاً على الأقل حتى الآن معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، حسب السلطات المحلية.

وقُتل 471 شخصًا في قصف على المستشفى العربي الأهلي في مدينة غزة، يتبادل الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بشنه.

تبني الرواية الإسرائيلية

وبرأ الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار إسرائيل الأربعاء، الدولة العبرية من أي مسؤولية عن هذه الضربة من خلال تبني رواية اسرائيل التي تنسب القصف إلى إطلاق صاروخي من قبل فصيل فلسطيني مسلح في غزة.

وتأتي زيارة سوناك التي من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، في أعقاب زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز الثلاثاء.

ومن جهة أخرى سيزور وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مصر وتركيا وقطر "في الأيام المقبلة"، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.