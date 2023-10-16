إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني في بيان أمام مجلس العموم إن "المذبحة" التي ارتكبتها حماس في إسرائيل هزّت العالم.

وكرر رئيس الوزراء ريشي سوناك دعمه لإسرائيل وإدانته لحركة حماس في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته قبل أسبوع يوم السبت الماضي، كما قدم تحديثًا لرد المملكة المتحدة على الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة.

وقال سوناك في مستهل بيانه الذي ألقاه، اليوم الإثنين، أمام البرلمان إن هجوم حماس "صدم العالم" ويصف جرائم القتل الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من 1300 شخص.

وصف رئيس الوزراء الهجوم بأنه "مذبحة" ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن. كما أكد مقتل ستة مواطنين بريطانيين وفقد 10 آخرين.

مساعدات إنسانية

وأكد سوناك ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة، وزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأعلن سوناك عدم مشاركة بريطانيا في أي عمليات قتالية في غزة، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على حماس في قطاع غزة.

وقال إن المملكة المتحدة تعمل على منع التصعيد ومزيد من التهديدات ضد إسرائيل، مع قيام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني بتسيير دوريات.

وعبر عن أمله في مغادرة المواطنين البريطانيين، وقال إن لندن ستنظم رحلات لمغادرتهم ونقلهم، وتحدث عن العمل مع الدول المجاورة من أجل إخراج المواطنين البريطانيين من غزة والضفة الغربية.

معاداة السامية

وقال إنه "يشعر بالاشمئزاز" من تزايد معاداة السامية منذ هجمات حماس، وأضاف أيضًا إن هذه "لحظة معاناة كبيرة للمجتمعات المسلمة في بريطانيا" التي "شعرت بالفزع" أيضًا من حماس ولكنها "تخشى الرد"، ويقول إنه يجب الاستماع إلى مخاوفهم.

وأضاف رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب المسلمين البريطانيين أيضًا، واشار إلى إن هجوم حماس يشكل "تحديا أساسيا لأي فكرة للتعايش، والتي تعتبر مقدمة أساسية للاستقرار في المنطقة".

وقال رئيس الوزراء إن حماس تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية وأن 2600 فلسطيني قتلوا و"إننا نحزن على فقدان كل حياة بريئة".

إنقاذ الرهائن

وبالانتقال إلى رد المملكة المتحدة، يقول رئيس الوزراء "يجب أن ندعم حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن نفسها" من خلال ملاحقة حماس وإنقاذ الرهائن.

وقال سوناك إن هذا يجب أن يتم بما يتماشى مع القانون الدولي، وسنواصل دعوة إسرائيل إلى اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين" والالتزام بسيادة القانون.

وأبلغ سوناك مجلس العموم بأن إن المملكة المتحدة "ستستخدم جميع أدوات الدبلوماسية البريطانية للحفاظ على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة"، الأمر الذي يتطلب تحقيق حل الدولتين.

