موسكو: زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المقرّ العام لقيادة عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين الجمعة.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين "زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف أون دون في طريق عودته من بيرم"، في الأورال حيث أمضى الزعيم الروسي يوماً كاملاً الخميس.

والتقى الرئيس الروسي خلال هذه الرحلة برئيس هيئة أركان الجيش الروسي وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا، فاليري غيراسيموف الذي قدم له تقريرًا عن آخر التطورات الميدانية، بحسب المصدر نفسه.

ويأتي هذا الاجتماع فيما أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها استخدمت بنجاح ولأول مرة منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية "أتاكمس" (ATACMS) التي يصل مداها إلى 165 كيلومتراً وتسلّمتها من الولايات المتحدة في سرية تامة.

إطالة أمد "معاناة" أوكرانيا

رأى بوتين، من جانبه، الأربعاء أنّ تسليم هذه الصواريخ واستخدامها، لن يغيّر أي شيء في مسار الحرب، ولن تؤدي سوى إلى إطالة أمد "معاناة" أوكرانيا.

وروستوف أون دون القريبة من الحدود الأوكرانية هي مقر قيادة عمليات القوات الروسية في أوكرانيا.

وتعود آخر زيارة يقوم بها بوتين إلى مقر العمليات العسكرية في هذه المدينة إلى شهر آب/أغسطس، وكان قد توجه إليها في آذار/مارس.

وكانت المدينة في حزيران/يونيو مسرحاً لتمرد خاضته مجموعة فاغنر المرتزقة وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل أن توقف تحركها.