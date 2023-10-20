باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن قطر أدت دورا رئيسيا في إفراج حركة حماس الفلسطينية عن رهينتين أميركيتين احتجزتهما منذ هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ماكرون لعدد من الصحافيين "هذه نتيجة جيدة للغاية توصل إليها المفاوضون، وأدت فيها قطر دورا مهما جدا".

وشدد على أن فرنسا تريد المزيد من العمليات المماثلة خلال "الساعات والأيام" المقبلة لمواصلة "السماح للرهائن، وخاصة رهائننا، بالمغادرة".

وأضاف "النقاشات التي نجريها... مع جهات مختلفة ومع قطر خصوصا، تعطينا الأمل في أننا سنتمكن من إيجاد حلول لإخراج أكبر عدد ممكن من الرهائن".

وتابع ماكرون "نحن واثقون: القنوات التي لدينا هي المناسبة والمفيدة".

مفقودون

وأوضح أن سبعة مواطنين فرنسيين في عداد المفقودين لكن تأكد احتجاز واحدة منهم فقط رهينة، وهي ميا شيم التي ظهرت في فيديو نشرته حماس ودانته باريس.

وقال الرئيس الفرنسي "بالنسبة للستة الآخرين هناك افتراض بأنهم محتجزون رهائن لكن ذلك ليس مؤكدا". وأعلنت باريس مقتل 30 مواطنا فرنسيا في الهجوم الذي نفذته حماس، وفق أحدث حصيلة نشرتها الجمعة.

وتقول إسرائيل إن 203 أشخاص، إسرائيليين ومزدوجي الجنسية وأجانب، خطفهم مقاتلو حماس أثناء أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما. وقتل على الجانب الإسرائيلي ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق الحكومة الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة قصف متواصلة على قطاع غزة خلفت ما لا يقل عن 4137 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.