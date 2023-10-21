أفادت مواقع إخبارية أن معبر رفح قد تم إغلاقه سريعاً بعد مرور 20 شاحنة.

وقال المكتب الإعلامي الذي تسيطر عليه حركة حماس في غزة إن قافلة المساعدات التي دخلت القطاع، السبت، تضم 20 شاحنة محملة بالأدوية والإمدادات الطبية وكمية محدودة من الأغذية المعلبة.

وأشار متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الشاحنات الـ20 التي مرت تابعة للهلال الأحمر المصري.

وكان الناس على الجانب المصري من الحدود مبتهجين مع فتح معبر رفح لفترة وجيزة، واحتفلوا بالزغاريد والهتافات.

السفارة الأميركية

وكانت السفارة الأميركية في إسرائيل قد خاطبت رعاياها في بيان، جاء فيه: "إذا فتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.. نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود"، مضيفة أن "على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر".

وتابعت السفارة أن الوضع لا يزال "ديناميكيًا ومائعًا"، وأن البيئة الأمنية "لا يمكن التنبؤ بها"، ونصحت الناس "بتقييم سلامتهم الشخصية وأمنهم قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد كتب عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الجمعة ان مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة "رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات".

وأضاف "اليوم يتم تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة... المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".