واشنطن: أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، في بيان صدر الأحد عن وزارة الخارجية الأميركية لكنه مؤرخ الجمعة.

وأفاد البيان المتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بأن أمر الإجلاء "يعود إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تطال طواقم الولايات المتحدة ومصالحها".

ويشمل الأمر "أفراد أسر (الموظفين)، والموظفين غير الأساسيين" في البعثة الدبلوماسية الأميركية في العراق.

كما دعا البيان الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراعات المسلحة والانتفاضات والقدرة المحدودة للبعثة في العراق على تقديم المساعدة للمواطنين الأميركيين".

وشكل بيان الخارجية تحديثاً للنصائح والتحذيرات الموجهة للمسافرين.

واستهدفت هجمات عدة قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق في الأيام الأخيرة، حيث تهدد فصائل مسلحة مقربة من إيران المصالح الأميركية بسبب دعم واشنطن لإسرائيل.