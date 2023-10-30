كييف: أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أنه "ضرب بنجاح" منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم، ليل الأحد - الاثنين.

وقال مركز الاتصالات الاستراتيجي للجيش، على منصة "تلغرام"، إن "القوات المسلّحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعاً استراتيجياً لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم"، دون إعطاء المزيد من التوضيحات، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 صواريخ أوكرانية كانت تستهدف شبه جزيرة القرم. وقالت: "في 30 تشرين الأول/أكتوبر، قرابة الساعة 13.00 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من نظام كييف لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم، بثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو"، مضيفة أن "كل الصواريخ أُسقطت"، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدثت قناة "رايبار" المقرَّبة من الجيش الروسي، والتي يتابعها أكثر من 1.2 مليون شخص، عن "هجوم مشترك" نفّذته كييف ضد شبه الجزيرة. ووفق القناة، فإن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق صاروخين أميركيين، من طراز "ATACMS (نظام الصواريخ التكتيكية للجيش)" على محيط قرية أولينيفكا، الواقعة في كيب طرخانكوت (غرب شبه جزيرة القرم).

ووفق القناة، فإن محاولات روسية لإسقاط هذه الصواريخ باءت بالفشل، إلا أن الضربة لم تتسبب في وقوع أضرار جسيمة. وبعدها بفترة وجيزة، رصدت ثلاث طائرات دون طيار، تابعة للبحرية الأوكرانية، قبالة سواحل سيفاستوبول، ميناء أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، وفقاً لما ذكرته القناة نفسها، بينما أكدت تدمير اثنتين منها.