ود مدني (السودان): قتل 15 مدنيا على الأقل السبت اثر تعرض منازلهم للقصف في العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أكد مصدر طبي فيما أعلنت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش تحقيق تقدم في دارفور.

وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت الى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.

ويحتدم القتال منذ نيسان/أبريل في مناطق مكتظة بالسكان بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

أدى الصراع بين الجنرالين المتنافسين إلى شلّ الخدمات الأساسية في السودان وتدمير أحياء بأكملها في العاصمة وإقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد.

وأسفرت الحرب عن سقوط 10400 قتيل وفقا لمنظمة اكليد المعنية باحصاء ضحايا النزاعات. كما أدت إلى نزوح ولجوء أكثر من ستة ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية-سعودية في مدينة جدة. وقالت الرياض إن الهدف منها "تسهيل وصول المساعدات الانسانية والتوصل الى وقف لاطلاق النار واجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال".



هجوم في دارفور

منذ أسابيع، تتقدم قوات الدعم السريع نحو قواعد للجيش في إقليم دارفور الذي يعاني أصلا من تداعيات عقود من النزاع والفظائع التي ارتكبتها جماعات مسلحة من بينها ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع.

وأعلنت قوات الدعم السريع السبت أنها "حررت" قاعدة عسكرية في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث أثار انقطاع الاتصالات مخاوف من وقوع فظائع جديدة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي إن التقارير التي تتحدث عن "مدنيين عالقين في القتال الدائر" في دارفور تذكر "بالأحداث التي وقعت في الجنينة" في حزيران/يونيو، عندما أبلغت منظمات حقوقية وشهود عيان عن مجازر وتفشي العنف الجنسي والمقابر الجماعية.

وقد فر أكثر من نصف مليون شخص من العنف الدائر في دارفور إلى تشاد المجاورة التي تبعد 30 كيلومترا فقط عن الجنينة.

أدت الأحداث التي وقعت في غرب دارفور وغيرها من التقارير عن عمليات قتل ذات دوافع عرقية على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

والقاعدة العسكرية في الجنينة هي الثالثة التي تعلن قوات الدعم السريع السيطرة عليها خلال أسبوع، بعد قاعدة زالنجي عاصمة وسط دارفور، وقاعدة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وثاني أكبر مدينة في السودان.

من جانبه، أصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيانا شديد اللهجة الاثنين، حذر فيه من مؤشرات على "هجوم وشيك واسع النطاق" في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال بلينكن إن هذا الهجوم "من شأنه أن يعرّض لأقصى درجات الخطورة مدنيين بينهم مئات آلاف النازحين فر العديد منهم مؤخرا إلى الفاشر من مناطق أخرى".

ودارفور منطقة تعادل مساحتها مساحة فرنسا ويسكنها ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة.



"انتصارات"

في الوقت الذي يواجه فيه المدنيون السودانيون ما وصفه منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث بأنه "أحد أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث"، يصور الجانبان نفسيهما صانعي سلام في المفاوضات في السعودية.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن الأهداف في الوقت الحالي تقتصر على السماح بدخول المساعدات الإنسانية والضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وفي المفاوضات السابقة، انتهك الجانبان الهدنات المتفق عليها، كما اتُهم كلاهما بعرقلة توزيع المساعدات ومهاجمتها ونهبها.

ونشرت قوات الدعم السريع الاثنين مقطع فيديو لقائدها دقلو الذي ظل بعيدا عن الأنظار طوال النزاع، ألقى فيه باللوم على البرهان في الحرب وهنأ قواته بـ"انتصاراتها" في دارفور وكردفان.

كما قال حميدتي "ليست عندنا أي مشكلة في السلام" لكن "لن نقبل أي سلام يتيح لك إعادة تجهيز نفسك لأجل حرب جديدة".