قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الأحد، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة، هو "إسقاط قنبلة نووية" على قطاع غزة الفلسطيني.

وأكد الوزير اليميني المتطرف، في مقابلة إذاعية، أنه "لا يوجد غير مقاتلين في غزة"، مضيفاً أن تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع سيشكل "فشلاً"، معتبراً أن الهجوم النووي على قطاع غزة "خيار محتمل".

ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالقول إن تصريحات إلياهو "منفصلة عن الواقع" وأن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقاً للقانون الدولي لتجنب الإضرار بغير المقاتلين.

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تصريحات إلياهو وأكد أن "لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً في منشور على منصة إكس أنه "من الجيد أن هؤلاء ليسوا من الأشخاص المسؤولين عن أمن إسرائيل".

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إقالة الوزير، وكتب لابيد على منصة إكس: "إن وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر ويعرض أهداف الحرب للخطر - هزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن"، مضيفاً أن نتنياهو "يجب أن يطرد الوزير إلياهو اليوم"، ووصف لابيد تصريح إلياهو بأنه "صادم ومجنون وصدر عن وزير غير مسؤول".

ينتمي إلياهو إلى حزب "القوة اليهودية"، الذي ينتمي إليه أيضا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات واستعادة السيطرة على أراضي القطاع، وقال بن غفير، إنه تحدث إلى الوزير الذي أوضح بدوره أنه يتحدث "مجازياً".

وردت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس على تصريحات إلياهو في بيان صادر عنها بالقول "إنه تصريح صادم ومجنون"، حسب صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقالت حركة حماس: "إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا".

وورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة للتصريحات المشار إليها. جاء في بيان الوزارة "عدم طرد الوزير والاكتفاء بتجميده يعكس ازدراء المعايير الإنسانية والأخلاقية".

واعتبرت الخارجية القطرية تصريحات الوزير الإسرائيلي "امتداداً للسياسة التصعيدية " للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية و"تحريض على جريمة حرب".

واعتبر الأردن تصريحات الوزير بأنها "دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة".

ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته القول إن هذه التصريحات "مرفوضة".