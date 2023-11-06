تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (22 عاماً)، صباح اليوم الاثنين، خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة بتهمة "التحريض على الإرهاب".

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، لوكالة الصحافة الفرنسية: "أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح. أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحيا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في منشور على منصة "إكس"، الجيش الإسرائيلي لإلقائه القبض على عهد التميمي مضيفاً: "لن نتسامح مع الإرهابيين وداعميهم".