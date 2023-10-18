إيلاف من لندن: اتّهمت الشرطة البريطانية ناشطة البيئة السويدية غريتا ثونبرغ بارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام بعد اعتقالها خلال احتجاج في لندن خالية من الأحافير.

وقالت سكوتلاند يارد إنه تم إطلاق سراح السيدة ثونبرغ، التي كانت اعتقلت الثلاثاء، بكفالة مع تحديد موعد للمحاكمة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتتهم الناشطة الشابة البالغة من العمر 20 عامًا بخرق أمر المادة 14 الذي وضعته شرطة سكوتلاند يارد خارج فندق إنتركونتيننتال في بارك لين في قلب لندن، حيث كان المديرون التنفيذيون للنفط يجتمعون يوم الثلاثاء.

وكانت الناشطة في مجال تغيّر المناخ من بين المتظاهرين الذين تجمعوا للاعتراض على حدث منتدى ذكاء الطاقة.

وقالت شرطة العاصمة إنه في المجمل تم اعتقال 27 متظاهرا ووجهت اتهامات إلى 26 آخرين.

تحذير الشرطة

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، يوم الثلاثاء، إنها فرضت شروطًا على المتظاهرين بموجب المادة 14 من قانون النظام العام، "لمنع حدوث اضطراب خطير في المجتمع والفندق والضيوف".

وأضافت أن الضباط طلبوا من النشطاء الانتقال من الطريق إلى الرصيف إذا أرادوا مواصلة احتجاجهم، لكن عددًا منهم فشلوا في القيام بذلك وتم اعتقالهم.

وقالت الشرطة إن 21 شخصا اتهموا بعدم الامتثال لأوامر الابتعاد عن الطريق واتهم خمسة بعرقلة الطريق السريع.

وجاء احتجاج لندن الخالية من الأحافير في اليوم الأول من منتدى معلومات الطاقة الذي يستمر ثلاثة أيام - والذي كان يسمى سابقاً مؤتمر النفط والمال - حيث كان من المقرر أن يتحدث رؤساء شركتي شل وتوتال.

حديث ثورنبرغ

وفي حديثها في التجمع، قالت السيدة ثونبرغ: "خلف هذه الأبواب المغلقة في مؤتمر النفط والمال، يعقد السياسيون الضعفاء صفقات وتسويات مع جماعات الضغط من الصناعات المدمرة - صناعة الوقود الأحفوري.

وأضافت: "الناس في جميع أنحاء العالم يعانون ويموتون من عواقب أزمة المناخ التي تسببها هذه الصناعات التي نسمح لها بالالتقاء مع سياسيينا ولدينا امتياز الوصول إليها."

وقام العشرات من المتظاهرين في المسيرة بإغلاق هاميلتون بليس بالقرب من بارك لين. وحمل كثيرون لافتات ومظلات وردية اللون مرسومين على أعينهم، وهم يهتفون "أخرجوا الأموال الزيتية" و"ألغوا المؤتمر"، بينما أشعل البعض قنابل دخان باللونين الأصفر والوردي.

