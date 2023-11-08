أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الثلاثاء، عن المصادقة على الجدول الزمني لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فيما أشارت الى عقد اجتماع مشترك مع وفد من كردستان لمناقشة الاستعدادات لانتخابات برلمان الإقليم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات صادق على الجدول الزمني لانتخابات إقليم كردستان عام 2024″، مبينة أن “المفوضية أكملت أعمالها في تحديث وتسجيل بيانات ناخبي الإقليم بايومتريا وشمول مواليد 2006”.

وأضافت أن “المفوضية صادقت على عدد من الأنظمة ونظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات برلمان إقليم كردستان، و5 أنظمة أخرى منها نظام الحملات الانتخابية، ونظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين، ونظام اعتماد مراقبي الانتخابات الدوليين، ونظام وسائل الإعلام واعتماد الاعلاميين، ونظام وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية”.

حدثان انتخابيان

وأكدت أن “المفوضية تستعد الى الحدثين الانتخابيين وهي انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول(ديسمبر) المقبل، يرافقها الاستعداد لانتخابات برلمان كردستان في 25 شباط(فبراير) 2024″، لافتة الى أنه “تم تحديد يوم غد (اليوم الاربعاء)موعداً لمناقشة استعدادات المفوضية مع وفد برئاسة رئيس ديوان حكومة إقليم كردستان لمناقشة الاستعدادات حول انتخابات الإقليم”.