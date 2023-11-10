تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن "قذيفة أطلقتها فصائل مسلّحة في غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء"، في وقت سابق من اليوم، ونفى صحة التقارير التي ذكرت أن الانفجار نجَم عن ضربة جوية إسرائيلية.

وأكد الجيش، في بيان، أن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء". وتابع أن "القذيفة التي فشِل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.

وانتشر مقطع مصوَّر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد فوضوية في منطقة خارجية مغطاة، بالقرب من قسم العيادات الخارجية في مستشفى "الشفاء"، بعد تعرضه لما قال مسؤولون فلسطينيون إنه ضربة جوية إسرائيلية.

وقالت امرأة فرّت من مستشفى "الشفاء"، اليوم الجمعة، إنها كانت تتلقى العلاج من جرح في قسم الولادة، مضيفة "كنا في الطابق الخامس، كنا جرحي وقاعدين هناك، وفجأة لقينا القصف بينزل علينا".