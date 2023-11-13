شنّ الجيش الأميركي أمس الأحد ضربات في سوريا استهدفت موقعين قال إنهما مرتبطان بإيران. وهي المرة الثالثة التي تستهدف فيها الولايات المتحدة أهدافًا في سوريا مرتبطة بإيران منذ بدء التصعيد بين حماس وإسرائيل.

وتعرّضت القوات الأميركية في العراق وسوريا بعد بداية التصعيد لعشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ. وعزّزت واشنطن تموضعها العسكري في المنطقة وعبّرت عن مخاوف من "تصعيد كبير" ضد جنودها في الشرق الأوسط.

أوستن

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان "نفذت القوات العسكرية الأميركية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسوريا".

ونقلت الوكالة الفرنسية تصريحات لمسؤول دفاع أميركي تقول أن أحد الهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة والآخر كان منشأة "قيادة وتحكم".

ونفذت الولايات المتحدة قبل ايام ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بعدما ضربت في 26 أكتوبر(تشرين الأول) منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق البلاد. غير أنها لم تُنفّذ حتى الآن أي ضربة في العراق حيث تعرضت قواتها لعدد من الهجمات.