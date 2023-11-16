إيلاف من بيروت: أوجه التشابه بين غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 وعملياتها اليوم في غزة تتجاوز مجرد اختيار التكتيكات. هذا التوازي ليس مشجعًا.

إذا كان لنا أن نسترشد بلبنان فإن حرب إسرائيل في غزة ستنتهي بشكل سيئ بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. ورغم تفوقها العسكري، لم تنجح إسرائيل في القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. بدلًا من ذلك، كانت الإنجازات الأساسية للجيش الإسرائيلي هي قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتجزئة الجماعات الفلسطينية إلى خلايا أصغر أمضت سنوات في تنفيذ عمليات الكر والفر؛ والتسبب يصعود حزب لبناني متشدد جديد هو حزب الله؛ وخسارة أكثر من 1000 من مواطنيها في احتلال امتد حتى عام 2000. وهو النمط الذي بدأ يتكرر مرة أخرى. حتى 12 نوفمبر، عندما أدى الهجوم الإسرائيلي إلى قطع الاتصالات مع مستشفيات غزة، كان ما لا يقل عن 11 ألف مدني فلسطيني قد سقطوا. وأدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وزعمت حماس أن بعضًا من الرهائن الإسرائيليين الـ 240 الذين تم احتجازهم أثناء التوغل لقوا حتفهم في قصف قوات الدفاع الإسرائيلية. وفقد الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 39 جنديًا في غزة أيضًا.

من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس أو الجهاد الإسلامي. يمكن إضعافهما إلى حد كبير، كما فعل الجيش الإسرائيلي مع منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل حرب العصابات في عام 1982. لكن الجماعات ستعيد تشكيل نفسها، وسوف تظهر منظمات أخرى تمامًا كما فعلت الجماعات الإسلامية في أواخر الثمانينيات. وما سيكتشفه صناع القرار الإسرائيليون هو أمر كان ينبغي عليهم أن يفهموه بالفعل، ويعرفه الخبراء الإقليميون منذ سنوات: لا حل عسكريًا للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

فيتنام الإسرائيلية

لم تكن عملية "سلام الجليل" - الاسم الإسرائيلي لاجتياح لبنان في عام 1982 - هي أولى العمليات هناك. قام الجيش الإسرائيلي بغزو جنوب لبنان قبل أربع سنوات ردًا على عملية اختطاف حافلة عبر الحدود بقيادة فتح والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الإسرائيليين. كان غزو عام 1978 أصغر من غزو عام 1982، لكنه أدى إلى نزوح أكثر من 285 ألف شخص من جنوب لبنان وقتل الآلاف من المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين. وانتهت الحرب بتبني قرارين للأمم المتحدة يدعوان إلى انسحاب إسرائيل، وإنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتنفيذ هذين القرارين، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكنها لم تضعف الحركة المسلحة الفلسطينية.

تم تصميم عملية "سلامة الجليل" لتكون أكثر اتساعًا وحسمًا من خطة عام 1978. وكان من المفترض أيضًا أن تكون سريعة. خطط صناع القرار العسكريون والاستخباراتيون لتستغرق هذه المهمة 48 ساعة. لكن عندما تم إطلاقها في أوائل يونيو 1982، تأثرت عملية سلام الجليل على الفور بتوسع المهمة والتفكير الجماعي . كان رافائيل إيتان، رئيس الأركان الإسرائيلي، وأرييل شارون، وزير الدفاع، عدائيين بشكل خاص، ودفعا الجيش إلى التوغل في الأراضي اللبنانية أعمق مما كان مخططًا له. واتهم شارون، مثله كمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، بمتابعة الحرب لخدمة مصالحه السياسية.

يهيمن المتشددون على حكومة نتنياهو، مثل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في عام 1982، وعلى هذا فإن الحرب تتخذ مسارًا عدوانيًا. وتقاتل القوات الإسرائيلية بالفعل داخل أكبر مدينة في غزة، والهدف الأقصى للحكومة - وهو استئصال حماس - يعني عدم وجود استراتيجية واضحة لكيفية ومتى يجب أن ينتهي القتال. وفي لبنان، تسببت استراتيجية مماثلة غير دقيقة في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمرت البنية التحتية للبلاد. حتى أن شارون وإيتان أمرا الجيش الإسرائيلي بفرض حصار على بيروت خلال صيف عام 1982، وبالتالي قطع المياه والغذاء والكهرباء والنقل عن سكان العاصمة الذين يزيد عددهم عن 620 ألف نسمة لأكثر من شهر. وفي نهاية المطاف، أجبرت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية والمقاتلين على الانسحاب، لكن بعد مقتل 6775 من سكان بيروت، بينهم أكثر من 5000 مدني.

النتائج كارثية

تفرض إسرائيل حصارًا أكثر شمولًا على غزة، ويؤدي إلى نتائج كارثية مماثلة. لكن لا يبدو أن القادة الإسرائيليين منزعجون من التكاليف الإنسانية. على سبيل المثال، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن بلاده تحارب "حيوانات بشرية" وسوف تتصرف على هذا الأساس. ويعكس خطه مشاعر إيتان، الذي تفاخر في أبريل 1983 بأنه بمجرد أن "يستوطن الإسرائيليون الأرض، فإن كل ما يستطيع العرب فعله حيال ذلك هو الركض مثل الصراصير المخدرة في زجاجة".

لنأخذ على سبيل المثال المعركة التي خاضها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على عين الحلوة، وهو مخيم للاجئين في مدينة صيدا. لأسبوع كامل، تمكنت مجموعات فلسطينية من إحباط تقدم الجيش الإسرائيلي من خلال المراوغة عبر الأزقة المتعرجة، والمباني العشوائية، والأنفاق تحت الأرض قبل نصب كمين للقوات الإسرائيلية. فجروا ناقلات الجنود المدرعة والدبابات التابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصغيرة فقط. اشتهر شاب فلسطيني واحد على الأقل بقدرته على ضرب أبراج الدبابات في المكان الصحيح تمامًا بالقذائف الصاروخية، ما أدى إلى تدمير مفاصل الدبابات وتعطيل المركبات وكشف الجنود بداخلها. كان المعسكر قاتلًا للإسرائيليين لدرجة أن جيش الدفاع الإسرائيلي كان ينسحب كل ليلة بحثًا عن الأمان، وضحى بالمكاسب الإقليمية التي حققها خلال النهار. وفي نهاية المطاف، لجأ جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قصف المخيم بالذخائر التقليدية والأسلحة الحارقة، بما في ذلك الفوسفور الأبيض، من أجل الاستيلاء عليه.

ولم يكن القتال على المستوى الأرضي هو الطريقة الوحيدة التي سعت بها إسرائيل للقضاء على المقاومة. كما استخدم الجيش الاعتقالات الجماعية، حيث اعتقل 9064 رجلًا فلسطينيًا ولبنانيًا في معسكر اعتقال واحد في عام 1982 وحده. لكن هذا أيضًا جاء بنتائج عكسية على الجيش الإسرائيلي. بعد تعرضهم للاستجواب والضرب، قام النزلاء - ولم يكن جميعهم من المسلحين - بالانتفاضة والهروب. عاد العديد من مقاتلي حرب العصابات إلى فصائلهم السابقة واستمروا في القتال.

لم تتحسن سمعة إسرائيل

بعد تدفق التعاطف في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنته حماس، ركزت القصص الإخبارية حول الصراع بشكل متزايد على المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. ونشرت وسائل الإعلام الدولية قصصًا عن العنف الذي يمارسه الإسرائيليون في الضفة الغربية أيضًا. ساعد التحالف بين الجيش الإسرائيلي والميليشيات في إنتاج ما أصبح يعرف باسم "عملية السلام من أجل الجليل" وهي أشهر مذبحة شهدها الجليل. وبعد أن قتلت قنبلة حليف إسرائيل الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل في سبتمبر 1982، احتل الجيش الإسرائيلي بيروت الغربية وحاصر مخيمي صبرا وشاتيلا، وسمح لرجال الميليشيات اللبنانية المسيحية المتحالفة معه بالدخول إلى المنطقة. وعلى مدار يومين متتاليين، اجتاح هؤلاء المخيمين، وقتلوا ما لا يقل عن 2000 مدني فلسطيني وارتكبوا مجموعة من الفظائع الأخرى. وفي هذه الأثناء، قصف جنود الجيش الإسرائيلي المنطقة وأضاءوها بالقنابل المضيئة.

وأثارت المذبحة غضب العالم، بما في ذلك داخل إسرائيل. وانضم ما يقرب من 350 ألف إسرائيلي إلى تظاهرة للمطالبة باستقالة بيغن وشارون، ما دفع الحكومة إلى إجراء تحقيق في المذبحة. ووجدت لجنة كاهان الناتجة عن ذلك أن شارون كان مسؤولًا شخصيًا عن أعمال العنف، وأن تصرفات إيتان كانت "بمثابة انتهاك للواجب". أُجبر شارون على الاستقالة وتقاعد إيتان في عام 1983، وتنحى بيغن في وقت لاحق من ذلك العام.

واصلت إسرائيل احتلال جزء كبير من جنوب لبنان، وشكل المقاتلون الفلسطينيون الذين نجوا من عملية سلام الجليل خلايا ووحدات جديدة واستمروا في قتال إسرائيل. أثبتت هذه المجموعات، المنفصلة عن هيكل القيادة والسيطرة الرسمي، قدرتها على شن هجمات عنيفة وفوضوية على القوات الإسرائيلية واستهداف المتعاونين معها. عملت الجماعات الفلسطينية أيضًا في بيئة تتشكل بشكل متزايد من خلال المقاومة اللبنانية المحلية للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حزب الله - الذي تم إنشاؤه لطرد الإسرائيليين - والجماعات اليسارية مثل الحزب الشيوعي اللبناني. وبشكل جماعي، ثبت أن من المستحيل هزيمة هذه المنظمات. احتلت القوات الإسرائيلية مناطق في جنوب لبنان 18 عامًا أخرى، لكنها لم تتمكن من القضاء على خصومها.

النتائج في غزة ستعتمد على المفاوضات حول قضايا مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت موجودة في لبنان. والأخيرة دولة ذات سيادة لها حكومتها ومواطنيها واقتصادها وديناميكياتها المعقدة.، فيما غزة أرض فلسطينية تقول المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل تحتلها. لكن الدروس العسكرية والإنسانية المستقاة من لبنان تشير إلى أن الظروف الكارثية الحالية في غزة ستزداد حدة، وأن العواقب الكارثية طويلة الأمد.

المطلوب ضغط أميركي

نظرًا للتوترات الشديدة الحالية، صعب أن نقول كيف ومتى يمكن أن تنتهي هذه الحرب. أصبحت قطر مركزية بشكل متزايد كوسيط في هذا الصراع، حيث قامت بالوساطة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة. لكن واشنطن هي الجهة الفاعلة الوحيدة التي يمكنها الضغط بشكل فعال على الحكومة الإسرائيلية لوقف القتل الجماعي في غزة والعنف في الضفة الغربية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن ستفعل ذلك. حتى الآن، رفض بايدن بشدة مثل هذه المطالب، مرددًا ادعاء إسرائيل بأن وقف إطلاق النار سيفيد حماس. لكن نأمل أن يقرر بايدن في النهاية الضغط من أجل نهاية فعلية للحرب. وإذا فعل ذلك، فسوف يتبع سابقة رونالد ريغان. فعندما بدأت حرب لبنان، انقسمت إدارة ريغان بين من أراد المطالبة بالانسحاب الفوري لإسرائيل تحت التهديد بفرض العقوبات، ومن رأى أن منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا لا بد من أن تجبرا على الانسحاب أيضًا. في يوليو 1982، أوقف البيت الأبيض شحنات الذخائر العنقودية إلى إسرائيل، معلنًا أن الإسرائيليين انتهكوا اتفاقيات الأسلحة بعدم استخدام هذه الأسلحة في المناطق المدنية. بعد قصف الجيش الإسرائيلي لبيروت، اتصل ريغان ببيغن وطالبه بوقف القصف.

اليوم، على بايدن استخدام النفوذ الأميركي للضغط من أجل إنهاء هذه الحرب. وقف إطلاق النار هو السياسة الوحيدة المعقولة سياسيًا والمعززة للأمن والتي يمكن الدفاع عنها أخلاقيًا، خاصة إذا كان لدى واشنطن أي أمل في البقاء لاعبًا محترمًا في الشرق الأوسط.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها سارة باركنسون ونشرها موقع "فورين أفيرز" الأميركي