إيلاف من لندن: اعتبر الجيش الإسرائيلي، حادث اختطاف سفينة نقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر، "حادثاً خطيراً"، مؤكداً أن السفينة ليست إسرائيلية، فيما قالت تقارير إعلامية بريطانية إن الحوثيين حلفاء إيران الذين يسيطرون على أجزاء من اليمن، استولوا على سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ملكية السفينة تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، لافتة إلى أن السفينة خاصة بشحن السيارات، وترفع علم جزر الباهاما. وقالت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن موقع "أكسيوس" الأميركي إن السفينة كان على متنها 52 شخصاَ.

مستاجرة لليابان

وذكرت مصادر إسرائيلية أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة Ray Shipping البريطانية، وتشغلها شركة يابانية، مبينة أنه لا يوجد إسرائيليون على متنها وجميع أفراد الطاقم يابانيون.

وجاء الاستيلاء على السفينة "غالاكسي ليدر" اليوم الأحد، بعد ساعات من آخر تهديد حوثي بشأن استهداف كل سفينة تحمل علماً إسرائيلياً أو تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية.

وحسب مواقع تتبع السفن، فإن سفينة شحن السيارات لم تبلغ عن موقعها منذ يوم السبت. ووفقا لتلك المواقع المختصة فإن آخر رصد للسفينة كان في البحر الأحمر بتاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 على الساعة 14 و36 دقيقة.

أدرعي: حادث خطير

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "إكس"، إن "حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثاً خطيراً على المستوى العالمي".

لا طاقم إسرائيلي على السفينة

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن السفينة التي هاجمها الحوثيون "بتوجيهات إيرانية" كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية، وليس على متنها أي إسرائيليين. وقال مكتب نتنياهو في بيان على "إكس"، إن "السفينة مملوكة لشركة بريطانية، وتشغلها شركة يابانية"، مضيفاً أن "25 فرداً من جنسيات مختلفة كانوا على متن السفينة ليس بينهم إسرائيليون".

Statement by Prime Minister's Office:



Israel strongly condemns the Iranian attack against an international vessel.



The ship, which is owned by a British company and is operated by a Japanese firm, was hijacked with Iran guidance by the Yemenite Houthi militia.