إيلاف: أفاد مصدر عسكري "إيلاف" بأن الحوثيين يستخدمون في هجومهم على إسرائيل الصواريخ ذاتها، التي أطلقت سابقاً على السعودية، ودمرت مصافي بترول تابعة لأرامكو في منطقة بقيق.

وقال المصدر العسكري أن "تلك الصواريخ المجنحة (كروز ) المتطورة هي من طراز سومار الإيرانية، وهي منقولة عن تقنية صينية. وأكد أن إيران تزود الحوثي بالصواريخ والمسيرات والأسلحة المختلفة، حيث يعتبر الحوثيون ذراع إيران في المنطقة.

وأفاد المصدر أن تلك الصواريخ والمسيرات من نوع شاهد كانت قد أطلقت عشرات المرات مؤخراً باتجاه إسرائيل، وكانت تسقطها الدفاعات الجوية الأميركية وأسقط بعضها بواسطة منظومة حيتس (السهم) الإسرائيلية التي دخلت حيز العمليات وأصبحت فاعلة في المنطقة، وهي تطوير إسرائيلي اميركي مشترك.

إسقاط صواريخ

وتشير المعلومات إلى أن المملكة العربية السعودية أسقطت صاروخ سومار قرب الحدود الأردنية السعودية على البحر الأحمر أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل على ما يبدو. إلا أنه كان على وشك السقوط في الأراضي السعودية.

هذا وتجدر الإشارة الى أن استخدام إيران للحوثي في اليمن، يعرض الاتفاقيات الأخيرة بين السعودية والحوثيين للانهيار لأن إطلاق الصواريخ والمسيرات يمر في الأجواء السعودية ويعرضها ومصالحها في المنطقة للخطر.