إيلاف من لندن: في أحدث تطور في حرب غزة، اسقطت الولايات المتحدة صواريخ من اليمن "يحتمل" أن تكون متجهة إلى إسرائيل.

واعترضت المدمرة الأميركية (يو إس إس كارني) المتمركزة في شمال البحر الأحمر، ثلاثة صواريخ كروز للهجوم الأرضي والعديد من الطائرات بدون طيار أطلقتها قوات الحوثيين في اليمن.

وتقول الولايات المتحدة إن الصواريخ " التي أطلقتها القوات الحوثية في اليمن، من المحتمل أن تكون متجهة نحو إسرائيل"

وقال البريغادير جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن الصواريخ كانت متجهة "من المحتمل" نحو إسرائيل، لكن الولايات المتحدة لم تنته من تقييمها لما كانت تستهدفه.

واستهدفت مجموعة أخرى من الهجمات بطائرات بدون طيار خلال الأيام الثلاثة الماضية قواعد أميركية، بما في ذلك قاعدة في جنوب سوريا أمس تسببت في وقوع إصابات طفيفة.

ومن المحتمل أن يمثل الإجراء الذي اتخذته المدمرة (كارني) الطلقات الأولى للجيش الأميركي دفاعًا عن إسرائيل في هذا الصراع.

