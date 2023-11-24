إيلاف من لندن: تتجه أنظار العالم نحو قطر، حيث أعلن الوسطاء هناك عن هدنة لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحماس في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكشف المتحدث باسم الشؤون الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن تفاصيل الصفقة، بما في ذلك وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

ويعمل القطريون، جنباً إلى جنب مع نظرائهم من الولايات المتحدة ومصر، منذ الأيام الأولى للصراع الحالي للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

قطر الوسيطة

ولكن لماذا تشارك قطر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس؟، إذ منذ تسعينيات القرن الفائت وتولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منصب أمير البلاد، وضعت قطر نفسها كوسيط في الشرق الأوسط.

وهنا، تبحث قناة (سكاي نيوز) البريطانية، في الأسباب التي تجعل هذه الدولة الخليجية الصغيرة تلعب مثل هذا الدور الرئيسي.

وقال البروفيسور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، لقناة سكاي نيوز: "إن دور قطر كوسيط ليس جديدا". واضاف: وهي مستعدة للتحدث مع الجهات الفاعلة غير التابعة لدولة بعينها، والجماعات القبلية والميليشياوية، التي لا يستطيعها الآخرون - وخاصة الدول الغربية.

وعلى مر السنين، ضمت هذه الجماعات حركة طالبان الأفغانية، والمتمردين السوريين، وحماس، ومسلحين فلسطينيين آخرين مثل حركة الجهاد الإسلامي.

علاقات مع إيران

وتتمتع قطر أيضًا بعلاقة وثيقة مع إيران، حيث يتقاسم البلدان حقول الغاز الطبيعي التي تبلغ قيمتها المليارات.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، سمحت هذه العلاقات لقطر بتسهيل الصفقات بين أمثال الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل - وتلك المجموعات - واكتسبت درجة معينة من النفوذ على كلا الجانبين.

وتقول الدكتورة ميلاني غارسون، الأستاذة المشاركة في الأمن الدولي وحل النزاعات في جامعة كوليدج لندن: "إن السمة المميزة للسياسة الخارجية القطرية هي المصلحة الذاتية العملية".

العلاقة مع حماس

ومثل معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة، تتمتع قطر بروابط طويلة الأمد مع القضية الفلسطينية وتدعم حل الدولتين.

وفي عام 2012، أصبح الأمير السابق الشيخ حمد أول زعيم عربي يزور غزة منذ سنوات. ويمنح القطريون حماس حوالي مليار جنيه استرليني سنويا ويستضيفون مكتبها السياسي في الدوحة، مع وجود العديد من القادة المنفيين هناك.

وعلى الرغم من أنها كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع إسرائيل في عام 1996، إلا أنها قطعت العلاقات مرة أخرى في عام 2009 في أعقاب ما تسميه إسرائيل عملية الرصاص المصبوب، ويشير إليها الفلسطينيون بمذبحة غزة.

اتفاقيات ابراهيم

كما أن قطر لم تكن جزءًا من اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، والتي شهدت قيام دول عربية مثل الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتقول الدكتورة غارسون: "من بين جميع دول الخليج، فإن قطر هي الأقل ودية تجاه إسرائيل، لأنها تقع خارج محور اتفاقيات إبراهيم، لذلك ربما كان هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن لحماس أن تجلس فيه بشكل مريح مع هذا المستوى من التمثيل."

وإلى ذلك، يقول البروفيسور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر إنه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، إلا أن هناك "ترتيبًا" بين قطر والإسرائيليين، بمساعدة الولايات المتحدة.

وتضيف الدكتورة غارسون: "لا يمكن إجراء مفاوضات مثل تلك التي نشهدها الآن دون أن تكون إسرائيل على الطاولة". "لذا كان عليهم أن يتبعوا هذا النهج العملي لإدراجهم في المحادثة."

وقد سمح هذا للدوحة بالتوسط في الصراع الحالي وفي الصراع الذي دار عام 2014.

العلاقة الاستراتيجية الأميركية

وقد استفادت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من المساعدة القطرية في التفاوض على صفقات مع القوى التي تعتبرها مارقة وخبيثة.

وخلال الحرب الأهلية السورية في عام 2017، ساعدت في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في العراق، ومن بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر.

وفي عام 2019، ترأست محادثات أدت إلى إطلاق سراح رهينتين غربيتين احتجزتهما حركة طالبان في أفغانستان.

وفي الآونة الأخيرة، لعبت دورًا رئيسيًا في إجلاء آلاف الأشخاص عندما استولت طالبان على السلطة مرة أخرى في عام 2021، وتعمل هذا العام على تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.

وتقول الدكتور غارسون إن قطر هي أيضًا موطن لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وهو ما يعني أن الأمريكيين "يديرون مصلحتهم الذاتية العملية" في البلاد.

ماذا يعتقد بقية العالم؟

ويقول الدكتور الزويري إن الدول الغربية تنظر إلى قطر باعتبارها "لاعباً جديراً بالثقة" يفهم التزاماته الدولية وسياسة المنطقة. ويضيف أن أهدافها الرئيسية هي وقف إطلاق النار في غزة، وتجنب "تطرف جيل جديد" هناك، وتحقيق الاستقرار الإقليمي بشكل عام.

لكن الدكتورة غارسون أكثر تشككا، ويقول: "قطر لديها قناة تمويل واضحة لحماس، وقد ارتكبت حماس بشكل موضوعي مذبحة مروعة.

وأضافت "لذلك ربما تحاول إعادة تأكيد نفوذها على حماس لمحاولة الابتعاد عما يمكن اعتباره تواطؤا في تغذية آلة الحرب التي أدت إلى ذلك في المقام الأول".

مفاوضات بغيضة

وقالت: "الحقيقة هي أن هذه ليست مفاوضات ينبغي أن تتم. كان ينبغي أن تكون إطلاق سراح الرهائن غير المشروط. لذلك أعتقد أن أي دبلوماسي ذي خبرة أو متخصص في السياسة الخارجية يمكنه رؤية هذا على حقيقته".

وتضيف غارسون: "إنها مفاوضات بغيضة، ولكن في هذا الموقف يتعين على الغرب أن يقبل أي وكيل قادر على المساعدة".

وقالت: "كان على إسرائيل أن تتحلى بالبراغماتية نفسها، فإذا كان هذا هو المفتاح لتجاوز هذا الوضع بشكل أسرع، فلا يمكن أن يبقى هذا الحجر دون أن يقلب".

أعدت هذه المادة من موقع قناة سكاي نيوز البريطانية:

https://news.sky.com/story/why-is-qatar-involved-in-negotiations-between-israel-and-hamas-13014817