أكد رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، أهمية الحشد الشعبي كضرورة استراتيجية تحمي العراق من المخاطر.

وقال الحكيم في بيان: "نستذكر باعتزاز كبير ذكرى إقرار قانون الحشد الشعبي، حيث مثل إقراره اعترافا بهذه المؤسسة التي أثبتت أهميتها وضرورتها المفصلية رسميا وقانونيا."

وأضاف: "لقد كانت الغاية الأهم من جهودنا في إقرار هذا القانون هي ضمان حقوق المقاتلين من أفراد هذه المؤسسة أولًا، وترسيخ أهمية جعلها مؤسسة رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حماية للدولة ونظامها السياسي."

وتابع مؤكدًا على ضرورة وجود الحشد الشعبي كاستراتيجية تحمي العراق من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجهه، إلى جانب تشكيلاته الأمنية والعسكرية الأخرى، مشددا على ضرورة تطبيق هذا القانون بشكل كامل ودقيق وإنهاء أي مظاهر تخالفه".