كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا الإثنين أنها صدّرت نحو سبعة ملايين طن من البضائع عبر البحر الأسود على الرغم من الحصار الروسي، بزيادة تتخطى خمسة أضعاف الرقم المعلن قبل شهر ونيّف.

وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية عبر تلغرام أن "مئتي سفينة صدّرت سبعة ملايين طن من البضائع".

وشملت البضائع "نحو خمسة ملايين طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية".

وقالت الوزارة إن 31 سفينة يتم تحميلها حاليا بالبضائع في ثلاثة موانئ أوكرانية وإن 30 سفينة أخرى تبحر بالاتجاهين عبر الممر.

وكانت كييف قد أعلنت في 27 تشرين الأول/أكتوبر أنها صدّرت 1,3 مليون طن من البضائع عبر الممر منذ آب/أغسطس، ما يشير إلى زيادة كبيرة سجّلت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك، وقال عبر منصة إكس "ممرنا (البحري) للحبوب يواصل العمل وبلغ عتبة السبعة ملايين".

ممر بحري

وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود في آب/أغسطس، بعد أسابيع على انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب بين البلدين الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من النزاع الدائر.

وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال عام واحد.

وأثار الانسحاب الروسي من الاتفاق قلق دول عديدة في إفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا تعتمد بشكل خاص على الصادرات الأوكرانية.

مذّاك الحين تهدّد روسيا باستهداف كل السفن المغادرة للموانئ الخاضعة لسيطرة كييف أو تلك التي تصل إليها.

ونفّذ الجيش الروسي ضربات على البنى التحتية للحبوب والموانئ الأوكرانية في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، بهدف منع كل الصادرات وفقًا لكييف.