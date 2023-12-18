إيلاف من بيروت: في تقرير عن القطاع الصحي في إسرائيل، اعترفت جريدة "تايمز أوف إسرائيل" الأحد بإصابة أكثر من 10,580 إسرائيلي في الحرب مع حماس في غزة وفي الهجمات التي يشنها حزب الله على طول الحدود اللبنانية، إضافة إلى الهجمات في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة في تل أبيب.

بحسب الصحيفة، تشير أحدث الأرقام التي قدمتها وزارة الدفاع إلى أن 6125 من الجرحى هم جنود في الجيش الإسرائيلي وأفراد في الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن الأخرى، وبينهم 2005 معاقين بشكل دائم.

وتوقعت الصحيفة أن يتزايد عدد المصابين جسدياً ونفسياً مع استمرار الحرب، وأن يحتاج العديد منهم إلى إعادة تأهيل مكثفة وطويلة الأمد.

وتشير معلومات وزارة الصحة الإسرائيلية التي تمت مشاركتها مع الكنيست بعد شهر من الحرب إلى أن إسرائيل غير مستعدة للتعامل مع عدد الجرحى من الجنود والمدنيين، إلى جانب المرضى الآخرين الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل بعد الجراحة أو المرض.

ومتوقع أن يحتاج العديد من الإسرائيليين الذين أصيبوا في الحرب إلى إعادة تأهيل للمرضى الداخليين والخارجيين للإصابات الجسدية الشديدة، إضافة إلى العلاج من اضطراب ما بعد الصدمة.

قطاع صحي منهك

وأكدت الصحيفة أن القطاع الصحي الإسرائيلي منهك تمامًا، حيث لم يتبقى في المستشفيات العاملة أكثر من 150 سريرًا لجرحى جدد.

وكما صار معروفًا، قتلت حماس نحو 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5430 بجراح، في هجومها المفاجئ على الداخل الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023. كما أسرت 239 إسرائيليًا وأعادت العشرات منهم مقابل لإطلاق تل أبيب محتجزين فلسطينيين في خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، وانتها في 1 ديسمبر الجاري.

ومنذ هجوم حماس، ينتقم الجيش الإسرائيلي بحرب عشوائية مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 19 ألف قتيل و51 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية في القطاع.