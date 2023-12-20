اوتاوا: أعلن الجيش الكندي الثلاثاء أنه أبرم مع "جنرال أتوميكس" صفقة بقيمة 1.87 مليار دولار أميركي يشتري بموجبها من الشركة الأميركية 11 طائرة مسيّرة حربية سيستخدمها في مهام نشر قوات في الخارج ومراقبة أراضي البلاد الشاسعة.

وبالإضافة إلى هذه الطائرات تشمل الصفقة البالغة قيمتها الإجمالية 2.49 مليار دولار كندي (1.7 مليار يورو) شراء محطات تحكّم أرضية لهذه الطائرات، وحظائر، وصواريخ يتمّ تسليح هذه الطائرات بها.

وقال وزير الدفاع الوطني بيل بلير في بيان "يجب أن نضمن أنّ كندا لديها جيشاً حديثاً وقابلاً للتكيّف وجاهزاً للردّ على التحديات الأمنية الناشئة والمتغيّرة باستمرار".

وأضاف البيان الصادر عن وزارةالدفاع أنّ "الطائرات المسيّرة ستتيح للقوات المسلحة الكندية مراقبة أراضي كندا الشاسعة وسواحلها الطويلة. ستدعم هذه الطائرات عمليات المساعدة المدنية مثل الاستجابة لحرائق الغابات والفيضانات".

ومن المقرّر أن يتسلّم الجيش الكندي أولى هذه الطائرات المسيّرة في 2028.

وهذه الطائرات وهي من طراز "إم كيو-9بي سكاي غارديان" تحلّق لمسافات بعيدة وتتمتّع باستقلالية كبيرة "ولن يتمّ تسليحها إلا عندما تقتضي المهمّة المعيّنة ذلك"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.

ويقارب حجم هذه الطائرة المسيّرة حجم طائرة مقاتلة.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تقوم فيه القوات الجوية الكندية بتحديث أسطولها القديم بطائرات مقاتلة جديدة من طراز إف-35 على وجه الخصوص.