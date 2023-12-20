كراتشي: تزيّن لوحات جدارية عن الحياة الريفية في باكستان جدران سجن كراتشي العائد إلى الحقبة الاستعمارية، والمميز فيها أنها بريشة سجناء تعلموا الرسم خلف القضبان، ضمن برنامج لإعادة تأهيلهم، يتيح لهم بيع أعمالهم مقابل آلاف الدولارات.

ويقول مسؤولو السجن إن برنامج إعادة التاهيل هذا عبر الرسم أو الموسيقى أعطى لقتلة أو خاطفين محكومين فرصة بيع أعمالهم خلال معارض.

يقول محمد إعجاز من المشغل في السجن لوكالة فرانس برس "قبل أن أذهب الى السجن، كنت أعيش حياة أخرى من دون أي مسؤولية أو نضج".

ويضيف "لكن منذ ذلك الحين فهمتُ معنى الحياة. لقد علّمونا أن الوجود مليء بالألوان وأن الألوان تتحدث عن نفسها".

قضى إعجاز الذي رفض الكشف عن الجريمة التي أوصلته إلى السجن، نصف مدة عقوبته البالغة 25 عاما.

ورغم عزلته، حصل على مبالغ كبيرة من بيع لوحاته التي تُظهر الخيول، ما أتاح له تمويل رحلة حج والدته إلى مكة وحفل زفاف أخته.

ويضيف هذا السجين البالغ 42 عاما الذي يعلّم الرسم حاليا للمعتقلين معه "في البداية، لم تصدق عائلتي حين قلت إنني أصبحت فناناً". وأضاف "حين رأوا لوحاتنا في المعرض، كانوا مسرورين".

برنامج فني

وقد أُطلق هذا البرنامج الفني عام 2007 في سجن كراتشي المركزي، وهو موجه لمعتقلين محكوم عليهم بالإعدام او بالحبس لفترات طويلة.

يمكن للسجناء أيضا تعلم لغات أجنبية مثل العربية أو الإنكليزية أو الصينية، أو حتى أعمال تطريز وخياطة أخرى.

يقول عماد شانديو أحد مسؤولي السجن لوكالة فرانس برس إن "دفعهم إلى تحقيق أهداف بناءة يجعلهم اجتماعيين أكثر"، مضيفاً "هذا الأمر يتيح لهم التفكير في ماضيهم وبالجريمة او أو الخطيئة أو الجنحة التي ارتكبوها".

ويضيف "كل عمل يُنتج في داخل السجن هو ملكية السجناء، تماماً مثل أي عائدات يمكن جنيها منه".

سجون باكستان عموماً مكتظة، وإمكانية الحصول على المياه والطعام والمستلزمات الصحية محدودة جداً. لكن السجون المركزية تملك عموماً المال.

وقالت المديرة التنفيذية لمشروع "جاستس بروجكت باكستان" Justice Project Pakistan ساره بلال "يجب إعطاء الأولوية لجهود إعادة تأهيل السجناء. هدف الأحكام الجنائية هو مساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين أفضل".

مهتاب ذاكر مسجون بعدما حكم عليه قبل خمس سنوات بتهمة القتل، لكن عائلته لا تزال تعتمد عليه ماليا.

ويقول هذا السجين البالغ 34 عاما "أعلم أنني لم أضيّع وقتي هنا. لقد تعلمنا شيئا". يضيف "يسعدني أن أنهي لوحة، هذا يثبت أنني اعرف كيف أقوم بشيء ما على الأقل".