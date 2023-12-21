أدى الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية أميراً للكويت، في جلسة خاصة لمجلس الأمة عقدت في 20 ديسمبر/كانون الأول، متعهداً بأن يكون "المواطن المخلص لشعبه ووطنه".

وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمة انتقد الأمير الجديد الحكومة والمجلس واتهمهما بالإضرار بمصالح الشعب، قائلاً: "أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، عندما تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد".

وقدمت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل الأمير الراحل، استقالتها للشيخ مشعل اليوم.

وتولى الشيخ مشعل منصب أمير الكويت الجديد في أعقاب وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2023 عن 86 عاماً بعد أن حكم الكويت لمدة ثلاثة أعوام.

تولى الشيخ مشعل ولاية العهد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية من الأمير الراحل ومبايعة مجلس الأمة.

ولد الشيخ مشعل عام 1940 وهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل.

ابن المؤسسة الأمنية

Getty Images انتقد أمير الكويت الجديد السلطتين التشريعية والتنفيذية في أول كلمة له أمام مجلس الأمة بعد أداء اليمين الدستورية

تلقى الشيخ مشعل تعليمه في مدرسة المباركية النظامية في الكويت، ثم انتقل لبريطانيا لدراسة العلوم الشرطية حيث التحق بكلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج منها عام 1960.

يعد الشيخ مشعل من أهم رجال الأمن بالكويت، حيث كان رئيساً للمباحث العامة من عام 1967 إلى 1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يحمل هذا الاسم.

في عام 2004 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وقبل ذلك تولى رئاسة جهاز أمن الدولة وعمل في وزارة الداخلية.

يتمتع الشيخ مشعل الصباح بنفوذ قوي داخل الحرس الوطني، وهي مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة، وتهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

ويعد الشيخ مشعل قليل الظهور في الإعلام، وقد عينه أمير الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي.

كما شغل موقع الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.

وحسب موقع الحرس الوطني الكويتي يهوى الشيخ مشعل الصيد والرحلات البرية.