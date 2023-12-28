بكين: اتهمت وزارة الدفاع الصينية السلطات التايوانية الخميس بأنها تُبالغ في مسألة تدخل بكين المفترض في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهر المقبل في الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وقال الناطق باسم الوزارة وو تشيان أن "سلطات الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم في تايوان تبالغ في مسألة تدخل الصين في الانتخابات".

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، اتّهم وو تشيان تايبيه بالسعي إلى "تأجيج المواجهة والتلاعب بالانتخابات".

وتعتبر الصين تايوان إقليماً تابعاً لها لم تتمكن بعد من إعادة توحيده مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1949.

ومع ذلك، تؤكد الصين أنها تفضّل إعادة توحيد "سلمية" مع الإقليم الذي يخضع سكانه البالغ عددهم قرابة 23 مليون نسمة لنظام ديموقراطي.

لكنّ بكين لا تستبعد أيضاً استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك.

ومن المواضيع الرئيسية المُثارة في انتخابات تايوان المرتقبة في 13 كانون الثاني/يناير، طريقة إدارة المرشحين للرئاسة للعلاقات مع الصين.

وأبدت السلطات التايوانية مرات عدة قلقها من تدخل مفترض لبكين في الانتخابات المقبلة ومن حملات تضليل إعلامي.