غزة (الاراضي الفلسطينية): ارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي لغزة إلى 21320 شخصان في اليوم الثالث والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي متلفز "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 21320 شهيدا و55603 إصابة منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي".

وتابع أن الحصيلة الأخيرة تشمل 210 أشخاص "بينهم عائلات بأكملها" قتلت في ضربات اسرائيلية في الساعات ال24 الأخيرة.

استهداف المنظومة الصحية

من جهة أخرى، أكد القدرة أن "الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 312 كادرا صحيا جزء منهم من الطاقات التخصصية النادرة". وأضاف أن "الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارات اسعاف وخروجها عن الخدمة".

وتابع أن "الاحتلال الاسرائيلي يستهدف محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس عدة مرات ونخشى تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المؤسسات الدولية بزيارة الكوادر الصحية المعتقلين "وتفقد احوالهم والتحشيد الدولي للافراج عنهم".