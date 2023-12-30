اسطنبول: أعلنت تركيا السبت توقيف حوالى 200 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في سلسلة عمليات في كل أنحاء البلاد قبل احتفالات رأس السنة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على موقع اكس إن 189 مشتبهاً بهم أوقفوا في 37 مدينة، بينهم 27 في أنقرة و22 في إسطنبول.

وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان قد تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم في الأول من كانون الثاني/يناير 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت الجمعة توقيف 32 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم ثلاثة أعضاء بارزين في التنظيم يشتبه في تخطيطهم لهجمات خصوصاً ضد كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية.

وأكدت الشرطة التركية الأسبوع الماضي تنفيذ عمليات بحث واسعة النطاق في 32 مدينة في البلاد، وتوقيف أكثر من 300 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.