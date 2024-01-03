أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وذكر بيان عسكري حوثي أن استهداف السفينة "سي.إم.إيه.سي.جي.إم تيج" جاء بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات لقوات بحرية حوثية، بما في ذلك رسائل "تحذيرية نارية".

وأضاف البيان أن جماعة الحوثي "تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة، من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى إدخال ما يحتاج إليه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق، اليوم، إن الحوثيين أطلقوا، مساء أمس، صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قِبل جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي ردّاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.